Osmanlı Dönemindeki 'Deliler' Geleneği Bursa'da Yaşatılıyor - Son Dakika
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Osmanlı Dönemindeki 'Deliler' Geleneği Bursa'da Yaşatılıyor

Osmanlı Dönemindeki \'Deliler\' Geleneği Bursa\'da Yaşatılıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Osmanlı dönemindeki 'Deliler' adlı askeri birliğin anısını yaşatmak amacıyla yaklaşık 2 asırdır 'Alabaş' geleneği sürdürülüyor. İlçeye bağlı Şehriman Mahallesi'nde yaşayanlar, Kurban Bayramı'nda kestikleri hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüm haline getirerek gençler tarafından giyiliyor. Gençler, mahalle meydanında ve sokaklarda insanları korkutarak eğlenceli vakit geçiriyor. Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, bu geleneği görmek için başka yerlerden geliyor ve korku deneyiminin yanı sıra eğlence yaşamaktan memnuniyet duyuyor.

18.06.2024 11:29
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Osmanlı dönemindeki "Deliler" adlı askeri birliğin anısını yaşatmak amacıyla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 2 asırdır "Alabaş" geleneği sürdürülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Şehriman Mahallesi'nin sakinleri, Kurban Bayramı'nda kestikleri hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüm haline getiriyor.

Osmanlı kara ordusunda görevli "Deliler" adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik," Alabaş" geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır bu mahallede yad ediliyor.

Kostümleri giyen gençler, akşam saatlerinde mahalle meydanında ve sokaklarda insanların karşısına aniden dikilip, farklı sesler çıkararak onları korkutuyor.

Mahalle sakinleri ve bayram ziyaretine gelen misafirler ile "Alabaş" geleneğini görmek için başka yerlerden gelenler, korku deneyiminin yanı sıra eğlenceli vakit geçiriyor.

"Eğlence kısmı ön plana çıkmaya başladı"

Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Üner, AA muhabirine, Kurban bayramlarında nesilden nesle "Alabaş" geleneğini yaşattıklarını söyledi.

Osmanlı'dan bugünlere taşınan gelenek hakkında bilgi veren Üner, "Geleneğimiz, Deliler ve Alabaş kültürünü yansıtıyor. Her yıl eğlence olarak düzenliyoruz. Yeni nesil tanısın ve devam etsin diye yapıyoruz. Gençler ön planda oluyor. Dernek olarak biz destek veriyoruz. Bu kültürü yaşatmak çok güzel. Eski kültürü yürekten ve cesaretle devam ettirmek gurur verici." diye konuştu.

Kostüm giyen gençlerden Burak Özdemir de bu kültürün kökeninin çok eskilere dayandığını dile getirdi.

İnsanları hem eğlendirmeyi hem de korkutmayı amaçladıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Osmanlı'da ön sıralarında savaşan 'Deliler' adındaki kahramanlarımız var. Biz de bu kültürü tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Tarihimizi diri tutuyoruz. Genelde korkuyorlar ama zamanla alışıyorlar. Eğlence kısmı ön plana çıkmaya başladı. Umarım bu etkinlik hep devam eder. Çok zorlu bir şekilde hazırlanıyoruz. Birçok aşamanın ardından bu atık malzemeler kostüme dönüşüyor."

Etkinliğe katılanlardan Sevcan Üner ise gençleri keyifle izlediklerini ifade etti.

Geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Üner, "Gelenler de bunu görünce mutlu oluyorlar. Bu köyden olmayanlar da sorup gelmek istiyorlar. Umarım hep böyle devam eder." dedi.

Kaynak: AA

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