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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Osmanlıca Seminerleri programı, çok sayıda İzmirliyi bir araya getiriyor. Afro Türk olup kökleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyeler, eski İzmir'i araştırmak için Osmanlıcaya gereksinim duyan, ailesine ait eski yazıları okumayı amaçlayan katılımcılar, Osmanlıca seminerine katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM), düzenlenen Osmanlıca Seminerleri farklı kültür ve yaş gruplarından çok sayıda kişiyi aynı çatı altında buluşturuyor. APİKAM'da görevli Mehmet Uğur Sağıroğlu tarafından uygulanan program kapsamında 3 aylık seminere katılan katılımcılar, Osmanlıca metinleri okuyabilecek duruma geliyor. Katılımcılar, Afro Türklerin köklerini, ailesini, ve eski İzmir'i araştırmak için APİKAM'ın yolunu tutuyor. Katılımcılar arasında Osmanlıca bilgisini pekiştirmek isteyen üniversite öğrencileri ile eski kitap ve belgeleri okumayı öğrenerek sahaf dükkanı açan girişimciler de bulunuyor.

Nisan ayında yeni program başlıyor

Seminer programının içeriğini aktaran Mehmet Uğur Sağıroğlu, "Osmanlıca Seminerleri'ne yoğun bir talep oldu. Burada, içinde Arapça ve Farsa kelimelerin de bol olduğu 1928 Harf Devrimi'nden önceki Anadolu Türkçesini öğretiyoruz. Bu dili öğrenenler 1928 öncesi eski gazeteleri, hikayeleri, romanları okuyabiliyor. Programa katılanlar 3 ayda Osmanlıca bir hikayeyi okuyacak duruma geliyor. Önümüzdeki mart ayında başvurular alınacak ve nisan ayında 3 aylık seminerimiz yeniden başlayacak" dedi.

Afro Türk vatandaş, köklerini incelemek için Osmanlıca öğreniyor

Osmanlıca Seminerleri'nde Afro Türk bir vatandaş da bulunuyor. Aynı zamanda Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı olan Beyhan Türkoğlu, dernek olarak hayata geçirdikleri sözlü tarih projeleri ve araştırmalarda Osmanlıca bilgisinin gerekli olduğunu belirtti. Afro Türklerin Türkiye'de çok uzun bir geçmişi olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Türkiye'de tarihimiz 14. yüzyıla kadar gidiyor. Dolayısıyla Osmanlıca, yaptığımız araştırmalarda elimize geçen belgeleri okumak açısından çok değerli. Bunu yapan akademisyen arkadaşlarımız var ama buna rağmen ben de özel olarak öğrenmek istedim. Eski fotoğrafların üzerindeki yazılara, belgelere sadece bakıyorduk. Ne olduklarını Osmanlıca bilen arkadaşlardan öğreniyorduk. Ancak şu an kendim okumaya başladım" diye konuştu.

"Eski belgeleri değerlendirerek ileride bir kitap yazabilmek için bu program faydalı olacak"

Seminer programına katılan Serkan Kasalar da İzmir'in tarihini öğrenen katılımcılar arasında. Eski belge, fotoğraf ve gazeteleri araştırmak için Osmanlıcaya gereksinim duyduğunu ifade eden Kasalar, "Böyle bir program açıldığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve APİKAM'a teşekkür ediyorum. Ben 1922 öncesi İzmir'ini araştıran biriyim. Karşılaştığım bazı fotoğraflar, gazeteler ve belgelerde yazan yazıların hepsi Osmanlıca veya Yunanca. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Dilleri Merkezi'nin Yunanca kursuna da gidiyorum. APİKAM'ın Osmanlıca programını görünce benim için çok faydalı olacağını düşündüm. Eski belgeleri değerlendirerek ileride bir kitap yazabilmek için bu program faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafların arkasındaki yazıları ve notları okuyabilmek için buraya geldim"

Makine mühendisi Yavuz Özek ise Osmanlıca ilgisinin mesleki değil, tamamen ailevi sebeplerden olduğunu ifade ediyor. Yıllardır Osmanlıca öğrenmek istediğini söyleyen Özek, "Osmanlıca öğrenmek için Çeşme'den buraya geliyorum. Hem dedem hem de babam ilkokulda Osmanlıca okumuş. Onlardan kalan fotoğrafların arkasındaki yazıları ve notları okuyabilmek için buraya geldim. Benim için çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an eski hikayeleri okuyabiliyorum ve çok mutluyum" dedi.

"Bu seminer bizim için çok faydalı oldu"

İnternet üzerinden koleksiyon kitaplar satarken eski yazmaların daha fazla dikkatini çektiğini belirten Abdurrahman Elvan da hem Osmanlıca öğrenme sürecini hem de iş hayatında yaşadığı değişikliği şöyle anlattı: "APİKAM'ın programıyla karşılaşınca ben de gruba dahil oldum. Hocamızın desteği ile hayalim gerçeğe dönüştü. İnternet üzerinde başlattığım işim, dükkan açmaya kadar vardı. İzmir'de bir sahaf dükkanı tuttum. Eskiden elime Osmanlıca bir belge ya da kitap geçtiğinde bilenlerden yardım alıyordum. Zamanla kendi başıma da okuyabileceğim. Bu seminer bizim için çok faydalı oldu. Hayatımı kuracağım noktada bana enerji kattı. 'Yapabilecek miyim?' dediğim dönem artık 'Yaptım' demeye başladığım bir sürece dönüştü."

Sosyal medyada İzmir'in eski yapılarını paylaşıyor

Katılımcılar arasında sosyal medya platformlarında alanıyla ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya içerik üreticisi de yer alıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencisi Deniz Eriten, mimarlık tarihi ve kent tarihi ile ilgili İzmir'de çeşitli araştırmalar yaptığını dile getirdi. İzmir apartmanlarıyla ilgili sosyal medyada yürüttüğü bir arşiv çalışmasından bahseden Eriten, "Bu çalışmama faydalı olması için Osmanlıca öğrenmeye karar verdim. Erken dönem Cumhuriyet yapılarında Osmanlıca bilgisi gerekli oluyor. Osmanlıca, bu tip yapıları incelemek için hayatıma girdi. Programdan çok memnunum" dedi.

Öğrenciler, derslerini pekiştirmek için katılıyor

Osmanlıca derslerinin okutulduğu bölümlerdeki öğrenciler de programa katılan kişiler arasında. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Kaan Kuraçay, "Pandemi döneminde uzaktan ders işlendiği için Osmanlıca bilgimde eksiklikler olmuştu. Mesleki kariyerimi bu alanda ilerleteceğim için temelimin sağlam olmasını istiyorum. O yüzden seminer programına kayıt oldum. APİKAM'a ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Programın faydasını daha ilk aydan gördüm, çok verimli geçti" diye konuştu.

"Torunlarıma aktarmak ve kendimi geliştirmek için buradayım""

Emekli sınıf öğretmeni Gevher Ural ise seminerlere katılma motivasyonunun tarihi bilgileri torunlarına aktarmak olduğunu söyledi. Daha önce başladığı Osmanlıca kursunun pandemi döneminde kapandığını dile getiren Ural, "Yarım kalan işi tamamlamak istedim. APİKAM'a, hocamıza ve seminer programının açılması için ön ayak olan herkese teşekkür ediyorum. Şu an Osmanlıca çocuk dergileri okuyorum. Torunlara anlatacağımız çok güzel kültürel etkinlikler, özlü sözler var. Bunları torunlarıma aktarmak ve kendimi geliştirmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiklerimi arkadaşlarımla da paylaşacağım"

Osmanlıcayı çok sevdiğini söyleyen İzzet Şeref isimli katılımcı da "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Çok verimli geçiyor. Hocamızın engin bilgilerinden faydalanıyoruz. Güzel bir aile tablosu da oluşturduk. Osmanlıcayı çok seviyorum. Öğrendiklerimi arkadaşlarımla da paylaşacağım" diye konuştu.

Ücretsiz seminer

Ücretsiz seminerde eğitim süresince her hafta pazartesi ve çarşamba günleri bir araya geliniyor. Katılımcılar, temel Osmanlıca bilgisi edinmenin yanı sıra Arapça ve Farsça kökenli kelimeler hakkında da bilgi sahibi oluyor. 12 hafta süren seminerleri tamamlayan katılımcılara Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Osmanlıca Seminerleri Katılım Belgesi veriliyor. Nisan ayında yeniden yapılacak programın başvurusu mart ayında başlayacak. Başvuru duyuruları APİKAM'ın sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.