ÖSYM Başkanı: Sınav sürecinde dezenformasyon amaçlı paylaşımlar ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından YKS ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.