ÖSYM Başkanı: YKS Hırvatistan'da da yapılacak - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı: YKS Hırvatistan'da da yapılacak

ÖSYM Başkanı: YKS Hırvatistan\'da da yapılacak

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirtti. Ersoy, gençlerin orada bizi temsil ederken milli sporculara imkan sağladıklarını ifade etti.

05.06.2024 15:11
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı

Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Sınav tarihinde U18 Milli Takımı'mız orada kampta olacak. Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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