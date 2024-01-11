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ÖSYM, yapay zeka çalışmalarını dil sınavlarıyla başlatacak - Son Dakika
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ÖSYM, yapay zeka çalışmalarını dil sınavlarıyla başlatacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapay zeka çalışmalarını dil sınavları ile başlatacaklarını ve ardından diğer sınavlara adapte edeceklerini söyledi. ÖSYM, devletin vizyonu doğrultusunda yapay zekayı sınav süreçlerinde aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyor. Yapay zeka teknolojileri, dil sınavlarının değerlendirilmesi ve soru üretimi aşamalarında kullanılacak. İnsan faktörü her zaman önemli olacak ve uzmanlar, öğretmenler ve öğretim elemanları sürece dahil olacak. Ayrıca, yapay zeka sınav süreçlerinin optimizasyonunda da kullanılacak ve adayların atanacağı okulların belirlenmesi, öğretmenlerin görevlendirilmesi gibi konularda yapay zeka teknolojilerinden faydalanılacak.

ÖSYM, yapay zeka çalışmalarını dil sınavlarıyla başlatacak
11.01.2024 - 11:10,
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapay zeka çalışmalarını dil sınavları ile başlatacaklarını ve ardından diğer sınavlara adapte edeceklerini söyledi.

Ersoy, AA muhabirinin, ÖSYM'nin dijital dönüşüm sürecinde "yapay zeka" uzmanlarının da yer aldığı "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu"nda yürütülen çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ülkede devlet kurumlarının tüm birimleriyle beraber yapay zeka kullanımına geçme konusunda hazırlık yürüttüğünü dile getiren Ersoy, "ÖSYM olarak devletimizin vizyonu çerçevesinde yapay zekayı sınav sorularının hazırlanmasından sınav süreçlerine kadar aktif bir şekilde kullanacağız." dedi.

Bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları anlatan Ersoy, ilgili daire başkanlarının ve Türkiye'deki ölçme ve değerlendirme alanındaki önemli uzmanların yer aldığı Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu'nun yapay zeka alanındaki çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ersoy, yapay zeka alanında, ÖSYM'nin bilgi güvenliği ekibinin de üç üniversiteyle toplantılar yaptığını ve benzer toplantıların devam edeceğini söyledi.

ÖSYM'de özellikle dil alanındaki sınavlarda yapay zekanın kullanımına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"ÖSYM olarak dil alanında yeni sınavlar yapmaya hazırlanıyoruz. Yapay zeka çalışmalarını özellikle dil sınavlarından başlatacağız. Öncelikle bu sınavların değerlendirilmesinde yapay zeka kullanımı söz konusu olacak. Bu alanda doğal dil işleme, makine öğrenmesi gibi ÖSYM'ye ait yapay zeka teknolojilerini dil sınavlarında kullanmayı hedefliyoruz. Ar-Ge birimimiz, dil sınavlarının ardından yapay zekayı tüm sınavlara adapte edecek."

"İnsan faktörü her zaman olacak"

Bayram Ali Ersoy, yapay zekayı, sınav değerlendirmenin yanı sıra sınav sorularının oluşturulması aşamasında da kullanacaklarına vurgu yaparak, şu açıklamayı yaptı:

"Yapay zeka soru üretecek; sonra bizim uzmanlarımız ve davet ettiğimiz hocalar, bu soruların özgünlüğünü, benzerliğini ve orijinalliğini, doğruluğunu test edecek. Sonuçta bu bir süreç. Bu makine öğrenmesi, doğal dil işlemeyle gelişecek bir süreç. Yoksa yapay zeka ile öğretilen her soruyu otomatik olarak almayacağız. İnsan faktörü burada her zaman olacak; yani uzman, öğretmen, öğretim üyesi, öğretim elemanı faktörü aktif bir şekilde devam edecek. Bizim için işlerin kolaylaştırılması, verimlilik, zamanın kullanımı ve insan kaynağı, soru yazarı kaynağı anlamında yapay zeka önemli bir etken olacak."

Sınav süreçlerinin optimizasyonunda da kullanılacak

Ersoy, sınav süreçlerinin optimizasyonunda da yapay zekayı kullanacaklarını hatırlatarak, "Detaylı olarak söyleyemeyiz ama devletin tüm sistemlerinin konuştuğu bir sistemle sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasında yapay zekayı kullanacağız. Adayların atanacağı okulların belirlenmesinde, öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav görevlilerinin görevlendirilmesinde, iklime göre okulların seçilmesinde yapay zekayı kullanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, yapay zeka çalışmalarında makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Bayram Ali Ersoy, Dijital Dönüşüm, Türkiye, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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