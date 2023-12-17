ÖSYM YDUS 2. Dönem Sınavı Gerçekleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) yapıldı.

Ankara'da 3 bin 655 adayın katıldığı sınav, 10 bina ve 128 salonda gerçekleştirildi. Sınavda emniyet görevlisi dahil 386 kişi görev aldı.

Öte yandan, sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Ayrıca, sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.