Otel Yangınına Soruşturma İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.
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