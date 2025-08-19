Otobüs Şoföründen Örnek Davranış

Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Şehir Merkezi'nden Yakut Mahallesi'ne hareket eden otobüse binen yolcu, araç seyir halindeyken bir anda fenalaştı.
Araçtaki yolcular, rahatsızlanan yaşlı adama yardım etmeye çalıştı.
Durumu fark eden otobüs şoförü Adem Güngör, güzergahını değiştirerek yaşlı adamı Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.
Olay anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, rahatsızlanan kişiye diğer yolcuların müdahalesi ve hastaneye götürülen hastanın sedyeye alınması yer alıyor.
