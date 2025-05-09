Otomobil Bisiklet Yolunu Kullandı

Başakşehir'de bir otomobilin yoğun trafiğe takılmamak için bisiklet yolunu kullanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Oyak Kent Mahallesi'nde bisikletlilerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi amacıyla yapılan yolu, yoğun trafikte beklememek için bir otomobilin kullanmasına diğer sürücüler tepki gösterdi.

O anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.