Otomobil Limandan Denize Düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil limandaki kayalıklardan denize düştü.

Yayla Limanı'nda bir aracın denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için aracın denize düştüğünü belirledi.

Araçta kimsenin olmadığının tespit eden ekipler, çalışmaların ardından otomobili vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.