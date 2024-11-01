AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil, içme suyu borularının patlaması sonucu oluşan çukura düştü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi üzerinde meydana geldi. ASKİ'ye bağlı içme suyu şebekesi boruları patladı. Patlamayla çıkan sular caddeyi göle çevirirken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü. Otomobilin ön tarafı çukurda kalırken, arka kısmı havada asılı kaldı. Otomobilde hasar oluşurken, ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu içme suyu boruları onarıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Su Çukuruna Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?