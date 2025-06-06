Sultangazi'de, otomobil sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
50. Yıl Mahallesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Otomobilin sürücüsü dörtlülerini yakarak, otobüsün önünde düşük hızla ilerlemeye başladı.
Bir süre sonra otobüsün şoförü yol kenarında aracını durdurdu.
Otomobilden inen sürücünün otobüsün içine girmesiyle ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Otobüsün dışına da taşınan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Olay, otobüste bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Otomobil ve Otobüs Şoförleri Arasında Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?