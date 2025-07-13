Otomotiv Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Otomotiv Dolandırıcılığı Operasyonu

13.07.2025 13:29
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Sakarya ve İstanbul'da dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi, 13 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA ve İstanbul'da otomotiv firmaları aracılığıyla 100'den fazla kişiyi dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonun görüntüleri, Sakarya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nejdet Karaca tarafından "Filmin sonu" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Karasu'da 2021 yılında kurulan otomotiv firması, noter devri yapılmaksızın yalnızca proforma fatura ile hacizli araçları VIP minibüs, karavan veya servis aracına dönüştürüp sattı. Şüphelilerin, çoğunluğu ticari olan bu araçları piyasa değerinin altında ilanlarla internet sitelerinde yayınladığı, müşterilere Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki plazada güvenilir firma izlenimi vererek kandırdığı belirtildi. Araç satışları sonrası bazı alıcılara daha eski ve yorgun araçlar teslim edilirken, çok sayıda mağdura ise araç hiç teslim edilmedi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya ve İstanbul'da belirlenen 17 adrese 8 Temmuz sabahı saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 150 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 21 ticari araç, 13 çekme karavan, 27 cep telefonu, 18 bilgisayar ile çok sayıda mali evrak ele geçirildi. Operasyon kapsamında suç örgütünün ana üssü olan ve içerisinde iki otomotiv firmasının yer aldığı plaza mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Şüphelilerin mali kayıtlarının incelenmesinde, 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL'nin üzerinde olağan dışı para hareketi tespit edildi. Örgütün 115 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Yapılan işlemlerde, 101 araç (29 binek, 72 ticari), 13 çekme karavan, 2 plaza, 31 gayrimenkul (villa, daire, dükkan, arsa) olmak üzere yaklaşık 1.2 milyar TL'lik mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma sahibi M.Y. ile R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklanırken; S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün firari yöneticisi Y.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

JANDARMA KOMUTANI 'FİLMİN SONU' DİYEREK O ANLARI PAYLAŞTI

Operasyonun ardından Sakarya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nejdet Karaca, sosyal medya hesabından operasyon anına ait görüntüleri "Filmin sonu" notuyla paylaştı. Görüntülerde jandarma ekiplerinin sabah baskınları ve arama faaliyetleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ve savcılık tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

HABER: Serhat YILMAZ/KOCAALİSakarya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomotiv Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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