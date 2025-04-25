Otonom Dron Barınağı Tanıtıldı - Son Dakika
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Otonom Dron Barınağı Tanıtıldı

AIROBOS Teknoloji, otonom çalışan dron barınağını Verimlilik Fuarı'nda tanıttı; enerji ve inşaatta kullanılacak.

25.04.2025 11:22
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Kullanım alanları her geçen gün artan dronların görevlerini daha etkin ve güvenli şekilde yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilen "dron barınağı" sahaya çıkıyor.

İnsansız hava aracı ve alt sistemlerinin AR-GE ve üretim süreçlerine yönelik çalışmalar yürütüp kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan AIROBOS Teknoloji, çalışmalarını 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıttı.

Sergilenen ürünler arasında dronların personel desteği olmadan uzun süre görev yapabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen "dron barınağı" da yer aldı.

Dron barınağı, otonom çalışma yeteneği ve yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları ile görevlerini yerine getiriyor. Uzaktan kontrol imkanı sunarak, hava şartlarını anlık olarak değerlendiriyor ve batarya değişimini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu da sistemin, operatör müdahalesine gerek duymadan güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmasına imkan veriyor.

AIROBOS Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Kolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana insansız hava araçları ve bunların alt sistemlerine yönelik çalışmalara odaklandıklarını, bunun yanında robotik sistemler ve kara sistemlerine yönelik çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri dron barınağını endüstriyel hale getirebilmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kolcu, bu çalışmalar sonunda kamu kurumları, güvenlik güçleri, savunma sanayisiyle demolar yapabilir noktaya geldiklerini belirtti.

Dron barınağına yönelik ilk siparişleri bu yıl almaya başladıklarını bildiren Kolcu, müşterilerine yerinde hizmetler verdiklerini dile getirdi.

Savunmadaki ihtiyaçlara yönelik de yeni müşteriler edinmek üzere olduklarını aktaran Kolcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çeşitli demo faaliyetlerimiz oluyor. Dronu artık uzaktan tamamen otonom şekilde yönetebiliyoruz. Bir link atarak müşteri ya da potansiyel müşterilerin uzaktan kullanmasını sağlayabiliyoruz. Özellikle savunma tarafından geri dönüşler oldu, bunlarla ilgili geliştirmeler yaptık. Dron barınağını endüstriyel hale getirdik ve dış ortamlara tamamıyla uyumlu şekilde çalışmasını sağlamış durumdayız. Yurt dışına yönelik bazı temaslarımız oldu, onlarla görüşmeler yapıyoruz. İnşaat ve enerji firmalarıyla daha fazla görüşür hale geldik, sivil alandaki kullanımı giderek yaygınlaşmaya başladı. Otonom şekilde 7/24 görev yapabilir, alınan görüntüyü kıymetlendirerek kullanıcının isteğine yönelik çözümler sunar, istekleri karşılar hale geldik."

Dron barınağının inşaatlar ve enerji tesislerindeki mesaisi

Dron barınağının ilk kullanıcısının inşaat ve enerji sektörü olacağı bilgisini veren Kolcu, bunun yanında çeşitli belediyeler ve kamu kurumlarıyla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Kolcu, dron barınağının kullanımına yönelik olarak şöyle konuştu:

"İnşaat ve enerji firmaları ciddi talep göstermeye başladı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ve inşaatın takip edilebildiği bir sistem oluşturduk. Devriye görevlerimiz var, bunlar 7x24 istenilen vakitte yapabildiği, uzaktan yönetilebildiği için herhangi bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının alana gitmesine gerek kalmıyor. Büyük güneş santralleri, rüzgar santralleri gibi üretimin yapıldığı, enerji hatlarının yoğun olduğu yerlerde sınır devriyesi görevinin yanında panellerin üzerindeki bazı arızaları da tespit edebiliyoruz. Böylece kullanıcımıza çeşitli geri dönüşler sağlıyoruz.

Güvenlik devriyesi kapsamında, uzaktan kontrol sayesinde otonom görev yaparak yerden sağlanacak hizmeti havadan farkındalığı artırarak yapıyoruz. Aynı zamanda anomali durumlarını tespit ettiğimiz için de bunlara ilişkin kullanıcıları bilgilendirebiliyoruz. Olması ya da olmaması gereken bir durumu, aracı bildirip kullanıcının işini kolaylaştırıyoruz."

"Risk almamak için dron kullanımından kaçınılıyor"

Ahmet Kolcu, kullanıcıların risk almamak için dron kullanımından kaçındıklarını ve bu durumu ortadan kaldırmak için dron barınağı geliştirmeyi gündemlerine aldıklarını söyledi. Kolcu, dron barınağı ve otonom kullanım sayesinde bu çekinceleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Dron barınağını geliştirerek rekabet güçlerini artırmak ve kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kolcu, farklı teknoloji ve ürünlerin entegrasyonuna yönelik de çaba içinde olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otonom Dron Barınağı Tanıtıldı - Son Dakika

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