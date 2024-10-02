Otonom Elektrikli Ambulanslar Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otonom Elektrikli Ambulanslar Tanıtıldı

Otonom Elektrikli Ambulanslar Tanıtıldı

Mersin'deki AKY Teknoloji, otonom elektrikli askeri ve afet ambulanslarını TEKNOFEST'te sergiledi.

02.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'deki bir teknoloji firması tarafından tasarlanan elektrikli askeri ve afet ambulanslar, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleriyle araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) faaliyet gösteren AKY Teknoloji'nin ürettiği askeri ve afet ambulanslar, festival kapsamında sergilenmeye başladı.

Sedye, oksijen tüpü ve sağlık çantası bulunuyor

Araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilmesi için geliştirilen askeri ve afet ambulanslarında, sedye, oksijen tüpü ile sağlık çantası yer alıyor.

Elektrikli ambulanslarda sürücü kullanımının dışında otonom ve uzaktan kumandalı kontrol seçenekleri de bulunuyor.

Seri üretimine başlanan ambulansların zorlu koşullardaki kurtarma operasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

"İnsansız olarak insanı geri getirme özelliğine sahip"

AKY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, AA muhabirine, TEKNOFEST Adana'da sergiledikleri ambulansların ilgi gördüğünü söyledi.

Araçların özelliklerini anlatan Akyürek, "Ürünlerimiz, askerler ve siviller için kolay erişimli araçlar olarak tanımlanıyor. Bunların kapısı, penceresi yok. Çok hızlı binip inebiliyorsunuz. Olaya daha hızlı müdahil olabiliyorsunuz. Normal araçların giremediği tüm alanlara hızlıca erişim imkanı bulunuyor. Sivil ambulansımız yere daha yakın tasarlandı. Askeri aracımız ise arazi ve eğimli alanlarda kullanılabilmesi için hem yükseltilmiş hem de tekerleri daha büyük olarak geliştirildi." diye konuştu.

Akyürek, ambulansların kurtarma operasyonlarına güç verecek şekilde tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araçlarımız 3 farklı fonksiyonla kullanılabiliyor. Normal insan, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleri bulunuyor. Bunlar sayesinde mevcut kaza ve kurtarma operasyonlarında insansız olarak insanı geri getirme özelliğine sahip. Hem uzaktan kumanda hem de tarif edilmiş bir rotayı sürekli hiç durmadan tekrar edebilen, otomatik dümenleme sistemi ve konsol yardımıyla sınırsız uzaklıktaki erişimi yapabiliyorsunuz. Ambulanslarımız artık seri üretimde. Ortimobil markamız, teknoloji firmamız bünyesinde yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteriyor. Araçlarımız sivil kullanım için durmadan satılıyor. Şu an askeri anlamda da ihtiyaç olursa hazırlığımız tam."

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Mersin, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otonom Elektrikli Ambulanslar Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Otonom Elektrikli Ambulanslar Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement