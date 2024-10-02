Otonom Elektrikli Ambulanslar Tanıtıldı

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Mersin'deki bir teknoloji firması tarafından tasarlanan elektrikli askeri ve afet ambulanslar, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleriyle araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) faaliyet gösteren AKY Teknoloji'nin ürettiği askeri ve afet ambulanslar, festival kapsamında sergilenmeye başladı.

Sedye, oksijen tüpü ve sağlık çantası bulunuyor

Araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilmesi için geliştirilen askeri ve afet ambulanslarında, sedye, oksijen tüpü ile sağlık çantası yer alıyor.

Elektrikli ambulanslarda sürücü kullanımının dışında otonom ve uzaktan kumandalı kontrol seçenekleri de bulunuyor.

Seri üretimine başlanan ambulansların zorlu koşullardaki kurtarma operasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

"İnsansız olarak insanı geri getirme özelliğine sahip"

AKY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, AA muhabirine, TEKNOFEST Adana'da sergiledikleri ambulansların ilgi gördüğünü söyledi.

Araçların özelliklerini anlatan Akyürek, "Ürünlerimiz, askerler ve siviller için kolay erişimli araçlar olarak tanımlanıyor. Bunların kapısı, penceresi yok. Çok hızlı binip inebiliyorsunuz. Olaya daha hızlı müdahil olabiliyorsunuz. Normal araçların giremediği tüm alanlara hızlıca erişim imkanı bulunuyor. Sivil ambulansımız yere daha yakın tasarlandı. Askeri aracımız ise arazi ve eğimli alanlarda kullanılabilmesi için hem yükseltilmiş hem de tekerleri daha büyük olarak geliştirildi." diye konuştu.

Akyürek, ambulansların kurtarma operasyonlarına güç verecek şekilde tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araçlarımız 3 farklı fonksiyonla kullanılabiliyor. Normal insan, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleri bulunuyor. Bunlar sayesinde mevcut kaza ve kurtarma operasyonlarında insansız olarak insanı geri getirme özelliğine sahip. Hem uzaktan kumanda hem de tarif edilmiş bir rotayı sürekli hiç durmadan tekrar edebilen, otomatik dümenleme sistemi ve konsol yardımıyla sınırsız uzaklıktaki erişimi yapabiliyorsunuz. Ambulanslarımız artık seri üretimde. Ortimobil markamız, teknoloji firmamız bünyesinde yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteriyor. Araçlarımız sivil kullanım için durmadan satılıyor. Şu an askeri anlamda da ihtiyaç olursa hazırlığımız tam."