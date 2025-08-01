Ottawa'da Küçük Uçak Düştü

Kanada'nın başkenti Ottawa'da küçük bir uçağın havaalanı yakınına düştüğü bildirildi.

CBC News'ün haberine göre, kaza yerel saatle 18.00 sularında meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ottawa polisi, havaalanına yakın bir bölgede meydana gelen kaza nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını belirtti.

Çevrede yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan fotoğrafta, uçağın ağaçların arasına sıkışmış halde olduğu görülüyor.