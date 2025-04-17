Özal, 32. yılında anıldı - Son Dakika
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Özal, 32. yılında anıldı

Gültekin Uysal, Turgut Özal'ı vefatının 32. yılında hayırla andı ve mirasını vurguladı.

17.04.2025 10:29
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(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılında, "Turgut Özal'ı yalnızca bir siyasetçi olarak değil, cesareti, reformculuğu ve halka olan sevgisiyle hatırlıyoruz. Onu, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğundaki eşsiz katkılarıyla anıyor; bıraktığı mirası daha da ileri taşımayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32. yılında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile andı. Uysal paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan büyük bir devlet adamı, 8. Cumhurbaşkanımız, Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı Turgut Özal'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Merhum Genel Başkanımız sadece bir lider değil, aynı zamanda bir vizyoner, reformist ve halkın içinden çıkmış bir değişim mimarıydı. Turgut Özal, Türkiye'yi ekonomik dar boğazdan çıkararak sadece büyümeyi değil, kalkınmayı da hedeflemişti. Serbest piyasa ekonomisini benimserken, girişimciliği teşvik etti; bireyin gücünü merkeze alan politikalarla halkın yaşam standartlarını iyileştirmeye çalıştı. Kalkınma onun için sadece ekonomik değil; eğitimden sağlığa, düşünce özgürlüğünden sosyal refaha uzanan çok boyutlu bir hedefti. En çalkantılı dönemlerde bile diyalogdan yana olan, askeri vesayetle sarsılan demokrasiyi onarma cesareti gösteren bir liderdi. 'Devlet halk için vardır' anlayışıyla hareket ederken, sivil siyaseti güçlendirmeye çalıştı. Farklı görüşleri dinleyen, hoşgörü ve müzakere zeminine inanan bir kişilikti. Onu halkın gözünde farklı kılan da buydu: Samimiyeti, halkla kurduğu sıcak bağ ve ulaşılabilirliği. Bugünün siyasi ikliminde ise, ne yazık ki bu çoğulcu ve kapsayıcı anlayıştan uzaklaşıldığını görüyoruz. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanma, özgürlüklerin daralması ve kutuplaşmanın artması, Özal'ın açtığı demokratikleşme yolunun ne denli kıymetli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Turgut Özal'ı yalnızca bir siyasetçi olarak değil, cesareti, reformculuğu ve halka olan sevgisiyle hatırlıyoruz. Onu, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğundaki eşsiz katkılarıyla anıyor; bıraktığı mirası daha da ileri taşımayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Rahmet ve minnetle."

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Kaynak: ANKA

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