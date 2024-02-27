Ozan Deniz, şubat ayı itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı.
BKM'den yapılan açıklamaya göre, 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hakim ortak hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi AŞ, Türkiye'nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi ve finansal teknoloji kuruluşlarından biri olarak, yeni döneme hazırlanmak için önemli bir adım attı.
2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan yeni Genel Müdür Ozan Deniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans derecesi, Texas Üniversitesi'nde MBA derecesi aldı. Deniz, 2018 yılında Harvard Business Review Yönetici Liderlik Programını tamamladı.
Kariyerine 2006 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başlayan Deniz, Bilişim Teknolojileri, İş Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler bölümlerinde yöneticilik görevlerini üstlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevi esnasında, FAST'ın geliştirilmesinde baştan sona tüm koordinasyonu sağlayan Deniz, Türkiye'nin perakende ödeme altyapılarının temeli olarak konumlandırılan FAST'a yön verilmesinde önemli rol oynadı.
Deniz, ödeme sistemlerinin ve finansal teknolojilerinin hayata geçirilmesi amacıyla EFT, FAST, Kolay Adresleme, TR-Karekod, Ödeme İste ve Güvenlik Katman Servislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesine liderlik etti.
Son Dakika › Güncel › Ozan Deniz, BKM Genel Müdürü olarak göreve başladı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?