Özbekistan'da enerjide 4,7 milyar dolarlık 6 proje için anlaşma imzalandı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile enerji sektöründeki yatırım projeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Yakıt ve Enerji Sektörü Yatırımcıları Konseyinin ilk toplantısı kapsamında Taşkent'te bulunan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Mirziyoyev ile Cengiz arasında yapılan görüşmede enerji, jeoloji ve altyapı alanlarındaki projelerin genişletilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca termik santrallerin kurulması ve elektrik dağıtım şebekelerinin modernizasyonuna yönelik projeler değerlendirildi.

Görüşmede Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve büyük yatırım projelerinin başarıyla hayata geçirilmekte olduğunu memnuniyetle kaydetti.

Mirziyoyev ile Kazancı arasında yapılan görüşmede de ???????şirketle karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin genişletilmesi, özellikle şirketin Özbekistan enerji sektörünün geliştirilmesi ve teknolojik modernizasyonuna yönelik projelere katılımı ele alındı.

Taraflar, somut projelere ilişkin çalışmaları hızlandırma konusunda mutabakata vardı.

Mirziyoyev, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

Şevket Mirziyoyev, toplantı kapsamında yatırımcılarla da bir araya geldi.

Görüşmede, ülkenin enerji sektöründeki reformların hızlandırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Mirziyoyev, istikrarlı enerji arzının ekonomik büyüme, girişimcilerin faaliyetleri ve halkın refahı açısından önem taşıdığını belirtti.

Son 10 yılda enerji piyasasının özel yatırımlara açıldığını ve kamu-özel sektör işbirliği mekanizmalarının devreye alındığını kaydeden Mirziyoyev, bu dönemde sektöre 35 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade etti. Mirziyoyev, güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinin katkısıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 31'e ulaştığını bildirdi.

Özbekistan'da enerji sektöründeki yatırımcılarla yapılan görüşmeler kapsamında toplam 4,7 milyar dolar değerinde 6 büyük proje için anlaşmalar imzalandı.

Toplantı kapsamında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda 3 bin megavat elektrik üretim kapasitesi ile 400 megavat enerji depolama kapasitesinin oluşturulması planlanıyor.

Toplantıda Özbekistan'ın 2030'a kadar 22 bin megavat yeni enerji üretim kapasitesi kurmayı, yıllık elektrik üretimini 129 milyar kilovatsaatin üzerine çıkarmayı ve yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payını yüzde 54'e yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Enerji sektörünün 2050'ye kadar olan dönemini kapsayan Ulusal Ana Plan'ın da ilk kez hazırlanarak kamuoyuna sunulacağı aktarıldı.

Toplantıda Mirziyoyev, yatırımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek enerji sektöründeki karşılıklı yarara dayalı işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.