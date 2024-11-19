Özbekistan'da Hükümet İstifa Etti

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Özbekistan'da, 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından yeni kabinenin oluşturulması amacıyla hükümet istifa etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anayasa uyarınca genel seçimlerin ardından yeni kabinenin kurulması amacıyla Bakanlar Kurulunun istifa etmesi gerektiği anımsatılarak bu çerçevede hükümetin ilgili yasalar uyarınca yeni seçilen parlamento önünde yetkilerinden feragat ettiği bildirildi.

Açıklamada, ülke anayasasına göre, istifa eden hükümetin yeni kabine kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceği de ifade edildi.

Parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisinin dün, üst kanadı olan Senatonun ise bugün düzenlenen ilk genel kurul toplantılarında Yasama Meclisi ve Senato başkan ve yardımcıları seçilirken parlamentonun iki kanadının yarın yapılacak ortak oturumunda yeni başbakan adayının görüşülmesi öngörülüyor.

Ülkede geçen ay yapılan genel seçimlerde en çok oy alan Liberal Demokrat Partinin başbakan adayını belirlemesi bekleniyor. Yasa gereği, seçimde galip olan partinin başbakan adayı, cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından parlamento üyelerinin yarısından fazlasının oyunu alması gerekecek.

Özbekistan'daki genel seçimlerde oyların yüzde 42,7'sini alan Liberal Demokrat Parti, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde elde ettiği 64 sandalye ile seçimi kazandı.

Bu seçimlerde oyların yüzde 19,3'ünü alan Milli Yükseliş Demokrat Partisi 29, oyların yüzde 14'ünü alan "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 21, oyların yüzde 13'ünü alan Halk Demokrat Parti 20 ve oyların yüzde 10,7'sini alan Özbekistan Ekoloji Partisi ise 16 milletvekilliği elde etti.