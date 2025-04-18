Özbekistan\'da Nevruz Kutlaması

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan- Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent'te Nevruz etkinliği tertip etti.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Elmira Basithanova, Özbek milletvekilleri ve yetkililer ile dernek üyesi çok sayıda Özbek ve Türk iş insanı katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Erbaş, baharın coşkusunu ve Nevruz'un bereketini hep birlikte paylaşmak için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek ramazan ayına denk gelmesinden dolayı geç kutladıkları Nevruz'un sadece bir mevsim dönümü değil, aynı zamanda kardeşlik, yenilenme, umut ve dayanışma ruhunu da beraberinde getiren, kadim bir bayram olduğunu, asırlardır Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak görüldüğünü belirtti.

Erbaş, bugün burada Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü bağları bir kez daha hissettiklerini; aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan iki halk olarak kültür birlikteliklerini kutladıklarını vurgulayarak "Türkiye ve Özbekistan ortak dili, ortak inancı ve ortak geçmişi paylaşan iki ülkedir. Son yıllarda karşılıklı anlayış ve dostluk temelinde gelişen ilişkilerimiz ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda daha güçlü bağlarla örülmektedir." dedi.

Bu tür etkinliklerin iki ülke halklarının kaynaşmasına da vesile olduğunu ifade eden Erbaş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini, bu tür etkinliklerle ticaretin ötesinde, kalpten kalbe bir köprü kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Ulutaş da tabiatın uyanışının, baharın ayak seslerinin ve birlik beraberliklerinin en güzel nişanelerinden olan Nevruz'u geçen ay büyük bir coşkuyla kutladıklarını anımsatarak Nevruz'un, yeni bir yılın başlangıcının, hasadın bereketinin ve ortak kültürün yüzyıllardır yaşayan en önemli geleneği olduğunu belirtti.

Baharı ve baharla gelen yeni umutları Nevruz'dan sonra gelen aylarda da kutlamanın bu geleneğin bir devamı olduğunu kaydeden Ulutaş, "Baharın ve önümüzdeki günlerin Türkiye ile Özbekistan'a barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, kardeş halklarımızın birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesini, birbirimizin derdiyle dertlenip, birbirimizin sevinciyle sevindiğimiz günlere bizleri ulaştırmasını, dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize hasret ettikleri huzur ve barış ortamını sağlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Özbek dans ve gösterilerinin sergilendiği etkinlikte davetlilere Özbek pilavı, Nevruz tatlısı sümelek ve baklava ikram edildi.