Taşkent\'te Osmanlı Padişah Tuğraları Sergisi Açıldı

Güncel

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, hattat ve tuğra ustası İsmet Keten'in çizdiği "Osmanlı Padişah Tuğraları" sergisi açıldı.

Ziraat Bank Özbekistan'ın destekleriyle Taşkent'te açılan sergide, hat sanatçısı İsmail Keten'in ipek üzerine akrilik ve altın boya uygulayarak çizdiği Osmanlı padişahlarına ait 50'ye yakın tuğra sergileniyor.

Özbek sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergiyle ilgili basına konuşan İsmet Keten, ipek üzerine boya uygulayarak çizdiği eserlerin arasında Orhan Gazi'den başlayarak Sultan Vahdeddin'e kadar olan hemen hemen tüm padişahların tuğralarının bulunduğunu belirtti.

Keten, serginin, Osmanlı padişah tuğralarının tarihi ve gelişimini Özbek halkının da görmesi açısından önemli olduğunu dile getirerek, aslında tuğranın menşeinin Orta Asya olduğunu ve Osmanlı'da da devam ettiğini söyledi.

Tuğraların çoğunluğunu ipek üzerine işlendiğini, ipeğin merkezinin ise başta Çin ve Orta Asya olmak üzere bu topraklar olduğunu kaydeden Keten, ipek ve saltanatın birbiriyle örtüştüğünü, ipeğin bu anlayışa daha uygun ve daha şık düştüğünü, bundan dolayı çizmek için kağıt yerine ipeği tercih ettiğini vurguladı.

Keten, Orhan Gazi'nin tuğrasının basit bir tuğra olduğunu ve "Orhan bin Osman" diye yazıldığını ve hiçbir süsleme unsurunun olmadığını ifade ederken, daha sonra tuğraların süslenerek gelişmeye başladığını ve son şeklini aldığını aktardı.

Eserler Özbekistan kütüphanelerine hediye edilecek

Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Volkan Güldürmez da banka olarak kültürel etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini, serginin beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti.

Güldürmez, serginin ardından tabloları, ülkede sergilenmesi amacıyla Özbekistan'daki kütüphanelere hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziraat Bank Özbekistan'ın Konferans Salonu'nda başlayan sergi, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.