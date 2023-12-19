Özbekistan\'da seçim sistemi değişiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin milletvekili seçimlerinde çoğunlukçu seçim sisteminden "çoğunlukçu-orantılı nispi temsil" seçim sistemine geçişini öngören yasayı imzaladı.

Ülke parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisince 31 Ekim'de kabul edilen ve 24 Kasım'da Senato tarafından onaylanan yasa, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanmasının ardından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, Yasama Meclisi seçimleri karma yani çoğunlukçu-orantılı nispi temsil seçim sistemine göre yapılacak.

Bu seçimlerde 75 seçim bölgesinden çoğunlukçu seçim sistemine göre 75 milletvekili ve orantılı nispi temsil seçim sistemine göre de yine 75 milletvekili seçilecek.

Yeni uygulamaya göre, milletvekili adayı listesine, parti üyesi olmayanlar da dahil edilebilecek, bir de siyasi partilerce oluşturulan milletvekili adayı listesinin en az yüzde 40'ı kadınlardan oluşturulacak.

Şimdiye kadar çoğunlukçu seçim sistemi uygulanıyordu

Özbekistan'da şimdiye kadar seçim bölgesinde oyların çoğunluğunu alan adayların seçilmiş sayıldığı çoğunlukçu seçim sistemi uygulanırken, tüm adayların ülkedeki siyasi partileri de temsil etmesi gerekiyordu.

5 siyasi partinin bulunduğu Özbekistan'da, parlamentonun alt kurulu olan Yasama Meclisi, 150 milletvekilinden oluşuyor.