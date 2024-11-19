Özbekistan'da Türkiye Mezunları Buluşması - Son Dakika
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Özbekistan'da Türkiye Mezunları Buluşması

Özbekistan\'da Türkiye Mezunları Buluşması

Türkiye Mezunları Programı çerçevesinde Özbekistan'da 100'den fazla mezun bir araya geldi.

19.11.2024 22:46
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Türkiye mezunu Özbekistanlılar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Mezunları Programı kapsamında Taşkent'te buluştu.

Özbekistan'da üçüncü kez düzenlenen Türkiye Mezunları Buluşması programı çerçevesinde farklı dönemlerde Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar bir araya geldi.

100'den fazla Türkiye mezunu Özbek vatandaşının katıldığı etkinlikte, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, YTB Başkanı Abdullah Eren, Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Davut Azmi Erbaş ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

"Özbekistan'da kurumsal bir yapımız olsun"

Buluşmada konuşan Eren, Özbekistan'da ilki 2019'da yapılan Türkiye mezunları buluşmasının üçüncüsünün Türkistan coğrafyasının kadim şehirlerinden Taşkent'te düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eren, Türkiye Bursları programı kapsamında 1992 yılından bu yana 2 bin 700'e yakın Özbek öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını anımsatarak, halen 400 Özbek öğrencinin bu program kapsamında Türkiye'de eğitim gördüğünü kaydetti.

Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almak isteyen Özbek gençlerin sayısının giderek arttığına dikkati çeken Eren, bu yıl 2 bin 490 Özbek gencin Türkiye Burslarına başvurduğunu, Türk devletinin sadece bu sene 211 Özbek gencine Türkiye'de üniversite eğitim alma imkanı sağladığını vurguladı.

Eren, Türkiye'deki üniversitelerde okuyan Özbek gençlerin Türkiye'nin bu ülkedeki birer gönüllü elçisi olduğunu dile getirerek, "Biz, bu mezun buluşmalarını çok önemsiyoruz. Ama artık sadece buluşmada kalsın istemiyoruz. İnşallah Özbekistan'da kurumsal bir yapımız olsun. Bir mezun derneğimiz, Özbekistan-Türkiye Mezun Derneğimiz olsun. Bu mezunlar derneğimizin önümüzdeki dönemde kurulması bizim için kıymetli." dedi.

Olabildiğince Özbekistan'ın dört bir tarafındaki mezunlarından haberdar olmak istediklerini vurgulayan Eren, "Çünkü, Türkiye Mezunları ailesi büyük bir aile. Birbirimizi daha yakından tanımak ve bu ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Özbekistan, bu coğrafyanın geleceği en parlak ülkesi. Özbekistan'ın geleceğinde sizler çok önemli yerlere geleceksiniz. Bizler de somut işbirlikleriyle sizlere destek olacağız." diye konuştu.

"Sizler, Özbekistan'da Türkiye'nin gönüllü elçilerisiniz"

Büyükelçi Bekar da son yıllarda giderek güçlenen Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin gerçek potansiyeline ulaşması için ellerinden geldiğince çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önderliğinde bölgesinde ve uluslararası arenada daha etkin ve girişimci bir dış politika izleyen Özbekistan'ın içeride yaptığı reformları takdirle takip ediyor, bu bağlamda her konuda tüm imkanlarımızla desteğimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Özbekistan ile her alanda önemli işbirliklerinin bulunduğunu ifade eden Bekar, bilhassa eğitim alanındaki işbirliğinin iki ülke ve halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıran, müstesna bir alan olarak gördüklerini belirtti.

Bekar, Türkiye mezunlarının halen Türkiye ile bağlarının bulunmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sizler, Özbekistan'da Türkiye'nin gönüllü elçileri, Türkiye-Özbekistan kardeşliğinin en somut nişanelerisiniz." şeklinde konuştu.

"Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu"

Türkiye mezunu Gulamcan Sabirov, 2017-2020 yıllarında Türkiye'de yüksek lisans yaptığını, Türkiye'de eğitim alırken kendisini bir yabancı gibi hissetmediğini kaydederek, "Artık Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu" dedi.

Türkiye'de aldığı eğitimi ülkesine dönünce uygulamaya başladığını ifade eden Sabirov, şu anda Özbekistan'da üniversitede doktora yaptığını ve Türkçe eğitimi verdiğini aktardı.

Sabirov, Özbekistan'da çok sayıda Türkiye mezununun bulunduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerde adeta dostluk köprüleri olan bu mezunların iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için katkıda bulunduğunu vurguladı.

Gulamcan Sabirov, Özbekistan'daki Türkiye mezunları buluşmalarını sık sık düzenlemek istediklerini de sözlerine ekledi.

Buluşmada, Türkiye Mezunları etkinlikleri ile ilgili video gösterildi. Etkinlik sonunda Özbek mezunlar Büyükelçi Bekar ve Eren'e geleneksel Özbek kıyafeti olan "çapan" hediye etti.

Daha sonra Özbekistanlı Türkiye mezunları Bekar ve Eren ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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