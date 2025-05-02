Özbekistan'da Zirve Ertelendi

Özbekistan'da 5 Mayıs'ta yapılması planlanan Orta Asya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'nın ertelendiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta ülkenin tarihi Semerkant şehrinde yapılması öngörülen Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'nın, tarafların karşılıklı mutabakatıyla ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Tarafların, zirvenin yapılacağı yeni tarihi belirlemek için istişarelere devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Zirvenin tarihi ve diğer ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır." denildi.

Açıklamada, bu format çerçevesinde diyalog ve ortaklığın güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürüleceği ifade edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde yapılması planlanan zirveye Orta Asya'nın beş ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan cumhurbaşkanları ile Körfez'deki altı Arap ülkesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar liderlerinin katılması bekleniyordu.

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin ilk zirvesi, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenmişti.