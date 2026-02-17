Özbekistan'ın Geleneksel Kıyafetleri - Son Dakika
Özbekistan'ın Geleneksel Kıyafetleri

17.02.2026 11:28
Özbek geleneksel kıyafetleri, kültürel kimliğin yansımasıdır; her bölgeye özgü zenginlik taşır.

Orta Asya'nın köklü medeniyetlerinden Özbekistan'da geleneksel kıyafetler, yüzyıllardır yalnızca giyim ögesi değil, aynı zamanda kültürel kimliğin, estetik anlayışın ve toplumsal hafızanın önemli bir yansıması olarak varlığını sürdürüyor.

Tarihsel miras, iklim koşulları, yaşam biçimi ve bölgesel farklılıklarla şekillenen Özbek giyim kültürü, canlı renkleri, özgün desenleri ve ince el işçiliğiyle dikkati çekerken, bu kıyafetler, ülkenin zengin kültürel dokusunu bugüne taşıyan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Esasen "çapan" diye adlandırılan kaftan, şalvar ve "doppı" olarak bilinen takkeden oluşan Özbek geleneksel kıyafetleri, bölgelere göre belirgin özellikler taşırken, bu kıyafetler sadece giysi değil, aynı zamanda ülkenin farklı köşelerinin hikayesini anlatan bir nevi sanat eseri olmasıyla da öne çıkıyor.

Geleneksel kıyafetler, modern giyim tarzlarının yaygınlaşmasına rağmen bugün özel gün ve merasimlerde, kültürel festivaller ve milli bayramlarda yaşatılmaya devam ediyor. Bu kıyafetler, Özbekistan'ın çok katmanlı tarihini ve zengin kültürel dokusunu yansıtan canlı miras olarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Erkek kıyafetlerinde işlevsellik ön planda

Özbek erkeklerinin geleneksel kıyafetleri arasında yer alan "çapan" ve "yektek" olarak bilinen gömlekler, işlevsellik ve estetiğin uyumunu yansıtırken, siyah kumaş üzerine beyaz ya da renkli motiflerle işlenen "doppı" ise Özbeklerin en çok bilinen ulusal başlığı haline gelmiş durumda.

Bir başlık olarak kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan koruyan doppı, üzerine işlenmiş nakış ve motifleriyle yöresel kimlik ve sosyal statü hakkında da ipuçları veriyor.

Erkek giyiminin temel unsurlarından olan uzun ve bol kesimli çapan ise pamuk, yün veya ipek kumaşlardan hazırlanıyor. Çapanlar günlük hayatta sade tercih edilirken, tören ve merasimlerde zengin işlemeli modeller öne çıkıyor. Altın renkli işlemelerle süslenen çapanlar ise "zarçapan" olarak adlandırılıyor.

Çapanın altında yektek olarak bilinen geleneksel gömlek bulunurken Özbek erkeği kıyafeti, bol pantolon ve bele sarılan renkli kuşakla tamamlanıyor.

Kadın kıyafetlerinde zarafet ve renk uyumu

Özbek kadınlarının geleneksel kıyafetleri ise zarafet, renk uyumu ve detaylı el işçiliğiyle dikkati çekiyor.

Genellikle diz boyu, parlak renkli elbiseler giyen kadınlar, altına "lazım" adı verilen bol pantolonlar tercih ediyor. Lazımların desenli paçaları, kıyafetin estetik bütünlüğünü tamamlıyor.

Kadınlar, günlük kullanımda pamuklu ve sade kumaşlardan dikilen kıyafetleri kullanırken, düğün ve bayram gibi özel günlerde saten ve ipekten yapılan elbiseleri tercih ediyor. Bu kıyafetler, altın ve gümüş renkli ipliklerle işlenen "zardozi" nakış tekniğiyle süsleniyor. Kadınların kullandığı başörtüleri ve takılar ise yaşa, medeni duruma ve toplumsal konuma göre farklılık gösteriyor.

Yöresel farklılıklar kültürel zenginliği yansıtıyor

Özbek geleneksel kıyafetleri, her bölgenin kendine özgü kültürel dokusunu yansıtırken her kıyafet, bölgenin geçmişi ile gelenek-görenekleri ve yaşam tarzını adeta üzerinde taşıyor.

Özbekistan'da geleneksel kıyafetler bölgelere göre çeşitlilik gösterirken Buhara, Harezm, Fergana ve Karakalpakistan bölgeleri, bu çeşitliliğin en belirgin örneklerini sunuyor.

İpek Yolu üzerindeki tarihi konumuyla bilinen Buhara, zengin ve gösterişli kıyafetleriyle öne çıkıyor. İpek kumaş üzerine altın ve gümüş renkli ipliklerle yapılan işlemeler, bölgenin zengin kültürel mirasının yanı sıra saray kültürü ve gelişmiş zanaatkarlık geleneğini yansıtıyor.

Harezm bölgesinde ise çöl ikliminin etkisiyle daha sade, hafif ve işlevsel kıyafetler tercih edilirken sade desenler, düz renkler ve rahat kesimler bölge giyiminin ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. Bölgeye ait giysilerde pamuk ve yün kumaşlar tercih edilirken, başlık olarak ise takke yerine koyun derisinden yapılan başlıklar göze çarpıyor.

Fergana Vadisi ise canlı renkler, çiçek motifleri ve zarif desenleriyle tanınırken, bölgeye özgü kadın kıyafetlerinde ince işlemeler ve süslemeler, erkek giysilerinde ise daha sade ve günlük kullanıma uygun kıyafetler öne çıkıyor. Vadi'nin köklü şehirlerinden Mergilan'da yüzyıllardır üretilen pamuk ve ipek karışımı kumaşlar, geleneksel giysilerde yaygın olarak kullanılıyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Karakalpakistan'da yaşayan Karakalpak halkının milli kıyafetleri ise sert iklim koşulları ve göçebe yaşam kültürünün izlerini taşıyor. Koyu tonlar, geometrik motifler ile özgün başlıklar ve gümüş takılar, özellikle kadın giyiminde kendini gösteriyor. Erkekler uzun çapan ve geniş pantolon giyerken, keçe ve kürkten yapılan başlıklar soğuk iklime karşı koruma sağlıyor.

Müzelerde korunan kültürel miras

Özbek geleneksel milli kıyafetleri yalnızca günlük yaşamda değil, müzelerde de korunarak gelecek nesillere aktarılıyor. Başkent Taşkent başta olmak üzere Semerkant, Buhara ve Hive'deki devlet müzelerinde farklı dönemlere ait en nadide kıyafet örnekleri sergileniyor.

Bu müzelerin koleksiyonlarında yer alan çapanlar, kadın elbiseleri, takılar ve başlıklar kumaş türleri, renk tercihleri ve işleme teknikleri açısından önemli tarihsel veriler sunarken, bu giysiler geçmişte kullanılan kıyafetlerin zamanla nasıl bir sanatsal değere dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Müze koleksiyonlarında yer alan milli kıyafetler Özbekistan'ın toplumsal yapısı, bölgesel kimliği ve estetik anlayışını anlamak açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

Giysiler, bireyler hakkında bilgi de veriyor

Semerkant Devlet Müzesi Müdür Yardımcısı Safura Ruzimuradova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbek halkının zengin bir kıyafet kültürüne sahip olduğunu belirterek, her bölgenin kendine özgü geleneksel giyim tarzının bulunduğunu söyledi.

Ruzimuradova, Semerkant'ta "Dikişlerdeki miras" adıyla düzenlenen sergide 200'e yakın geleneksel kıyafet, takı ve el işi kumaşın sergilendiğini, bu eserlerin büyük bölümünün 18. ve 19. yüzyıla ait olduğunu ifade etti.

Özbek kıyafetlerinin geçmişten beri süsleme nakışlarıyla işlendiğini aktaran Ruzimuradova, bu nakışların yörelere göre farklılıklar gösterdiğini ve her birinin ayrı anlam taşıdığını dile getirdi.

Ruzimuradova, "Geleneksel nakış, motif ve desenlerle işlenmiş Özbek kıyafetleri, aynı zamanda bireyin toplumdaki statüsü, medeni durumu ve yaşam biçimi hakkında da bilgiler taşıyor." dedi.

Kaynak: AA

