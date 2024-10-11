Özbekistan ve İran\'dan Ticaret Anlaşması Genişlemesi

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşması kapsamına giren ürünler listesini genişletmenin önemli olduğunu vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, ünlü Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan'da düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılmak üzere bulunduğu Aşkabat'ta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunan liderler, Özbekistan ile İran arasındaki çok taraflı ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Liderler, ayrıca çeşitli düzeylerde aktif temaslar ile verimli görüşmelerin devam etmesi, ikili ticaret hacmi ve ortak girişimlerin sayısının giderek artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde ürün listesinin genişletilmesi, karşılıklı işbirliği projelerinin desteklenmesi ve hızla hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan cumhurbaşkanları, ayrıca uluslararası ile bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.