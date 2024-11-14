Özcan'dan Yavaş'a Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Özcan'dan Yavaş'a Sert Eleştiriler

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, konser organizasyonları ve ABB Başkanı Yavaş'ı eleştirdi.

14.11.2024 13:17
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Konserler konusunda kendi partinizi bile ikna edemediğinize göre Ankaralıları nasıl ikna edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Özcan, ABB'nin düzenlediği konserler ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "hesap verebilirlikte üzerimize kimse yoktur" açıklamasına tepki gösteren Özcan, "İlgi sahası kültür ve sanat organizasyonları olan belediye şirketi Anket AŞ bu konserler organize edilirken neden devre dışı bırakılmıştır. Anket AŞ ne zamandan beri belediyenin kültür ve sanat organizasyonlarının dışına itilmiştir ve zarara sokulmuştur? Anket AŞ'yi batırdınız da ihaleye girme yeterliliğini mi kaybetti." ifadelerini kullandı.

Konser ihalelerinin canlı yayınlanmadığına dikkati çeken Özcan, Mansur Yavaş'ın başlattığı soruşturmada "konser ihalesini verenlerin" mi yoksa "belgeleri sızdıranların" mı araştırıldığını sordu.

CHP Genel Merkezi'nin organizasyonları tek merkezden yönetme kararı aldığını belirten Özcan, Mansur Yavaş'a şu soruları yöneltti:

"CHP Genel Merkezinde bile tepkiye yol açan konserlerle ilgili olarak partiniz bundan böyle tek merkezden organizasyon kararı aldı. Partinizin bu kararını nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu karar size ve yaptığınız işlere güvensizlik anlamına gelmiyor mu. Konserler konusunda kendi partinizi bile ikna edemediğinize göre Ankaralıları nasıl ikna edeceksiniz. Bu işte suçlu veya sorumlu gördüğünüz personeli adliyeye intikal ettireceğinizi, kendinizin de müdahil olacağınızı açıklamıştınız. Şu ana kadar kaç bürokrat veya personeli açığa aldınız ya da hakkında suç duyurusunda bulundunuz? Açığa aldıklarınızı yolsuzluk iddiasıyla mı yoksa yolsuzluğu ortaya çıkaran belgeleri sızdırdığı için mi açığa aldınız? Sizin için esas ortaya çıkarılması gereken bu skandalın arkasındaki isimler midir. Yoksa ilgili dairelerden bu belgeleri kimlerin sızdırdığını ortaya çıkaracak, onlardan intikam alacak cadı avcılığı mıdır."

Özcan, bu işin peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Çünkü ezilen ve yok edilen, milletin hakkı. Trafikte ağır çile çeken, metronun kendisini geçtik projesine bile hasret bırakılan, suya elektrikten fazla para ödeyen, her yağmurda sele kapılan, peyzajı her geçen gün yok olan, şehirleri gittikçe büyük bir köye dönüşen Ankaralının hakkı. O hakkı korumak bizim için borçtur. Buyurun hodri meydan."

Kaynak: AA

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