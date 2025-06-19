Özdağ, Barolar Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özdağ, Barolar Birliği'ni Ziyaret Etti

Haberin Videosunu İzleyin
19.06.2025 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ, Barolar Birliği\'ni Ziyaret Etti
Haber Videosu

Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'la yargı bağımsızlığı için görüşme yaptı.

(ANKARA) - Tahliye olmasının ardından ziyaretlerini sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özdağ, Türkiye Barolar Birliği'nin verdiği hukuki destek için teşekkürlerini iletti. Sağkan, "Türkiye'nin ivedi olarak hukuk devleti çizgisine tekrar oturması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Haksızlık nereden gelirse gelsin, karşısında hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü savunma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı, TBB Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrasında Özdağ ve Sağkan, açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutukluluğunun ilk gününden itibaren Türkiye Barolar Birliği'nin hukuksuzluk karşısında, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunduğunu belirterek, "Hem bu çok kıymetli desteğe teşekkür etmek için hem de bundan sonra Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargının tesisi konusunda neler yapılabileceğini istişare etmek için Sayın Başkan'ı ve heyetini ziyaret ettik. İstişarede bulunduk. Bazı kararları, değerli önerileri çerçevesinde almak üzere kendi kurullarımızda ve başka kurullarda değerlendirmeye alacağız. Sayın Başkan'a vermiş oldukları kıymetli hukuki destek için tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Haksızlık nereden gelirse gelsin, karşısında hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü savunma gayreti içerisindeyiz"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da Türkiye Barolar Birliği'nin Türkiye'nin içerisinde bulunduğu "yargı krizine" ilişkin sorumluluk hisseden kurumların başında geldiğini söyledi.

Sağkan, şöyle konuştu:

"Çünkü savunmayı temsil eden Türkiye Barolar Birliği olarak yargının üç sac ayağından ve kurucu unsurlarından bir tanesiyiz. Maalesef içerisinde bulunduğumuz ağır hukuki kriz sürecinde bir dahlimiz olmasa da bunun sorumluluğunu hisseden kurumlardan bir tanesiyiz. Türkiye'nin ivedi olarak hukuk devleti çizgisine tekrar oturması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Haksızlık nereden gelirse gelsin, karşısında hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü savunma gayreti içerisindeyiz. Sayın Genel Başkan'ın dosyası özelinde 150 gündür devam eden çok ağır haksızlık, tahliye ile beraber son bulmuş olsa da verilen ceza kararının, hukuk sistemi içerisinde kabul edilebilir hiçbir yanının bulunmadığının altını önemle çizmek istiyorum. Bu kapsamda yargı sistemimiz içerisinde istinaf veya temyiz kanun yolu ile şu anki mevcut haksızlığın da giderileceğine inanmak istiyoruz. Bu kapsamda da Türkiye'de hukuku ve hukuk devletini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Erinç Sağkan, Ümit Özdağ, Politika, Türkiye, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ, Barolar Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:05:42. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ, Barolar Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.