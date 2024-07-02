Özel birey anneleri hem meslek öğreniyor hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özel birey anneleri hem meslek öğreniyor hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor

Kastamonu Üniversitesi'nde hayata geçirilen 'Güçlü Anne Güçlü Özel Birey' projesi, özel birey annelerine meslek öğretirken aynı zamanda çocuklarıyla vakit geçirmelerini sağlıyor. Proje kapsamında annelere atölye çalışmaları ve eğitimler verilirken, ürettikleri ürünleri e-pazarlama atölyelerinde satabilmeleri için destek sağlanacak. Proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor ve 30 özel birey annesiyle çalışıyor.

02.07.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel birey anneleri hem meslek öğreniyor hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nde hayata geçirilen proje sayesinde özel birey anneleri, hem atölyelerde meslek öğreniyor hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan'ın yürütücülüğünde hayata geçirilen "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi, engelli bireylerin annelerine umut oluyor. Kastamonu'da hayata geçirilen "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi çerçevesinde engelli çocukların anneleri, üniversite bünyesinde kurulan ve zamanla unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli iğne oyası, ahşap boyama, takı, çarşaf bağı, taş baskı gibi atölye çalışmalarına katılıyor. Proje ile annelerin hem meslek öğrenmeleri sağlanıyor hem de boş vakitlerini değerlendirerek özel birey çocuklarıyla vakit geçiriyor. Ayrıca abbeker, aldıkları eğitimler sayesinde de yaşadıkları sorunların üzerinden gelmeyi öğreniyor. Proje ike annelerin ruhsal sağlamlıkları arttırılarak çocuklarının bakımlarına katkıda bulunması amaçlanıyor. Atölye çalışmalarına katılmak istemeyen özel bireyler ise uzmanlar eşliğinde film izleme, boyama ya da resim yapma gibi çeşitli aktivitelere katılabiliyor.

Gelirlerine katkı sağlayacaklar

6 ay sürecek "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi kapsamında engelli çocuk sahibi 30 anneye 15 farklı konuda eğitim veriliyor. Dicle Üniversitesi'nden Doç. Dr. Funda Gümüş ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Eren'in araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Proje işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu teşhisleri koyulan çocukların annelerini kapsıyor. Eğitimler sayesinde engelli ya da özel birey çocuğa sahip annelerin psikodrama eğitimi ile hedef kitlenin psikolojik iyi oluşları sağlanıyor. Ayrıca proje ile annelerin çocuklarıyla serbest zaman geçirmeleri amaçlanıyorken, annelerin çocuklarına şefkatli yaklaşımlar atölyesi, etkili iletişim kurma, özel çocukların davranış problemleri ile başa çıkma, sanatın ruh sağlığına yaralarına yönelik eğitimler ile ebru, taş baskı, ahşap boyama, çarşaf bağlama, takı tasarımı, seramik sanatı ve teknoloji pazarlama eğitimleri veriliyor. Özel birey annelere yönelik çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği proje çerçevesinde özel birey anneleri, atölyelerde öğrendiklerini evlerinde uygulayarak kendilerine gelirde sağlayabilecekler.

"30 özel birey annesi ile çalışıyoruz"

Proje yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan, projenin önemine değinerek, "TÜBİTAK 4008 tarafından desteklenen, özel bireyler ve aileleri için yapmış olduğumuz 'Güçlü Anne Güçlü Özel Birey' projesi için atölyelerimizi kurduk. Projemiz 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Şu anda ahşap boyama ve takı atölyesi var. Atölyelerimize annelerimiz çok özverili bir şekilde katılıyorlar. Ortaya güzel ürünler çıkartıyorlar, ahşap boyama tepsisi, takı tasarımı yapıyorlar. Ayrıca atölyelerde çalışmalar yaparken dinlenme fırsatı buluyorlar. Bunlar özel birey annelerinin ruhlarına iyi geliyor. Mutlu oluyorlar, bizlerle işbirliği içerisinde oluyorlar. Diğer anneler ile paylaşım içerisinde oluyorlar. Bunlar da bizleri mutlu ediyor. Projemizin amacı özel bireye sahip olan anneyi ruhsal anlamda rahatlatmak. Onların bakım yüklerini bir nebze olsa azaltabilmek. Proje şu anda çok iyi gidiyor, katılım çok iyi. 30 özel birey annesi ile çalışıyoruz. Annelerimiz bazı işlerini akşamları yapıyor ve üniversitemizde ki atölyelere katılım gösteriyorlar" dedi.

"Annelerimizin bu ürettiklerine yönelik e-pazarlama atölyelerimizde olacak"

Özel birey annelerinin atölyelerde öğrendikleri ürünleri pazarlayabilmek için e-pazarlama atölyelerinin de kurulacağını söyleyen Kaçan, "Annelerimiz proje bittikten sonra da evlerinde devam edecekler. Tasarımlarını evlerinde yapacaklar. Bu yaptıkları takı tasarımlarında taş baskı, iplik bağlama, iğne oyası gibi el emeği ürünlerimiz olacak. Bunların evlerde sürekliliğini sağlamak hedeflerimizden bir tanesi. Annelerimiz bu ürettiklerini, satabilmeleri için e-pazarlama bilgisayar atölyelerimiz olacak. Bunlarla web tasarımı üzerinden annelerimiz bu ürünlerinin tanıtımını yapabilecekler. İsterlerse buradan kazanç elde edebilecekler. Amacımız sadece ruhsal anlamda annelerimizi rahatlatmak değil, aynı zamanda annelerimizin kendi farkındalığını arttırabilmek. Ürettikleriyle, kendi yapabilecekleri becerilerinin farkına sağlamak temel amacımız" diye konuştu.

"Atölye çalışmalarına katılırken çok mutlu oluyorum"

Özel birey Merve Kırışoğlu'nun annesi Semra Kırışoğlu ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje bizim için gerçekten güzel oldu. Hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Bizim için bulunmaz bir velinimet oldu. Ben lise mezunuyum, üniversitenin kapısından ilk kez girecek olmanın heyecanıyla bu duyguyla atölye çalışmalarına geldik. Çok heyecanlıyım. Dersler de alıyoruz. Atölye çalışması yaparken çocuklarımızla da ilgileniyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla hocalarımızın gösterdiklerini yapmaya gayret ediyoruz. Çok mutlu oluyorum. Üniversitede olmak daha güzel bir duygu" diye konuştu.

"Kastamonu Üniversitesi, bizlere bir kez daha engelsiz bir üniversite olduklarını kanıtladı"

Özel Bireyler ve Aileleri Danışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "'Güçlü Anne Güçlü Özel Birey' projesiyle yaz döneminde, okullarımızın kapanmasıyla birlikte annelerimiz ve özel bireylerimiz, atölye çalışmalarına katılıyorlar. Güçlü anne, her zaman güçlü özel birey demektir. Annelerimiz evlerinden alınarak özel bireylerle birlikte ahşap atölyesine geldiler. Çok heyecanlandık. Annelerimizin bazıları akşamdan işlerini bitirdi. Çünkü bütün gün üniversitedeki atölye çalışmalarına destek olalım istediler. Onlar çok heyecanlı, mutlular, bizler de heyecanlı ve çok mutluyuz. Yetenekli olan çocuklarımız, annelerimizin yanında atölye çalışmalarına katılıyorlar. Katılmak istemeyen özel bireylerimiz de özel öğretmenlerimiz eşliğinde başka bir çalışma alanında resim yapıp film gibi etkinlikler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Annelerimizin mutlu olduğunu görmek beni ayrıcalıklı yaptı"

Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Aynur Palabıyık da, "Özel birey annelerimizin bu tür etkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu bugün daha çok fark ettim. Özel birey annelerimizle bugün etkinlik yapmak benim için mutluluk verici oldu. Hem terapi açısından hem de onların mutlu olduğunu görmek beni de ayrıcalıklı yaptı. Ahşaptan olan tepsilerimizi boyadık. Kendileri tepsileri boyayıp güzel desenlerle süslediler. Bu yaptıkları tepsileri de evlerinde kullanacaklardır. Çarşaf bağı atölyemiz de var. Bu etkinlikler devam etmelidir. Annelerimizin özel olduklarını burada bir kez daha gördük. Onların bu özel ilgiye gerçekten ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tübitak, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel birey anneleri hem meslek öğreniyor hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Dakika 1 gol 1 Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti Dakika 1 gol 1! Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: Özel birey anneleri hem meslek öğreniyor hem de çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement