Özel Gereksinimli Bireylere Türkçe Sınavında Eşit Fırsatlar - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Bireylere Türkçe Sınavında Eşit Fırsatlar

Özel Gereksinimli Bireylere Türkçe Sınavında Eşit Fırsatlar
05.06.2025 16:57
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YEE, MEB, ÖSYM ve TDK, özel gereksinimli bireyler için Türkçe sınavlarında eşit fırsatlar sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Türk Dil Kurumu, (TDK) özel gereksinimli bireylerin "yabancı dil olarak Türkçe" sınavlarında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

YEE'den yapılan bilgilendirmeye göre, YEE, MEB, ÖSYM ve TDK arasında imzalanan protokolle, özel gereksinimli fertlerin "yabancı dil olarak Türkçe" sınavlarında eşit fırsatlara sahip olmaları, kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir sınav uygulamalarının geliştirilmesi için işbirliği yapılması hedefleniyor.

Çalıştayın yürütülmesine ilişkin işbirliği protokolü, YEE'nin Ulus'taki tarihi binasında imzalanırken, protokol, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından imzalandı.

YEE Başkanı Aliy, YEE, MEB, ÖSYM ve TDK işbirliğinde 23-25 Haziran tarihlerinde Ankara'da, yabancı dil olarak Türkçe sınavlarında kapsayıcı uygulamalar temalı bir çalıştay düzenleyecekleri bilgisini paylaşarak şunları kaydetti:

"Dil sınavlarında diğer bütün sınavlarda da olduğu gibi elbette erişilebilirlik eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerinin güçlendirilmesi çok büyük bir önem arz etmekte. YEE olarak dil öğretimi ve dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirmesi faaliyetlerinde kapsayıcılığı temel bir ilke olarak bütün dünyada benimsiyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Bu anlayışla Türkçe dil sınav süreçlerinde çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı gözeten politikalar geliştirmek bizim asli görevlerimizden birisi."

"Bu protokol ve bu çalıştayda da değerli kurumlarımızın başkanları ve saygıdeğer bakanımız bize yine desteklerini sonuna kadar sundular." diyen Aliy, bu doğrultuda enstitünün 2024 Kasım ayında İstanbul'da Avrupa Dil Testi Uygulamacıları Birliği ile işbirliği yaptığı ve bir konferans düzenlediğini hatırlattı.

Aliy, böylece çok büyük bir bilgi birikiminin Türkiye'ye taşınmış olduğunu aktararak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarının uluslararası sınavların temeli haline geldiğine dikkati çekti.

Başkan Aliy, bu nedenle YEE'nin bunu yurt dışında uygulamasının, Türkiye'deki kurumlara da bilginin doğru bir şekilde aktarılmasında büyük bir kaynak ve veri sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

"Dilimiz kimliğimizdir"

MEB Bakan Yardımcısı Ökten yaptığı konuşmada, "Türkçenin bir dünya dili olarak temsil edilmesi açısından da bu tip çalışmalar önem arz etmektedir." dedi.

Özel gereksinimli sınav katılımcılarına yönelik çalıştay yabancı dil olarak Türkçe sınavlarını kapsayıcı uygulamalar başlattığı etkinliğe ilişkin işbirliği protokolü için bir araya gelindiğini hatırlatan Ökten, "Türkçenin bir dünya dili olarak temsil edilmesi üzere Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. İnşallah Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Ölçme-Seçme-Yerleştirme Merkezi ile birlikte dilimiz, kimliğimizdir mottosuyla daha güzel çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.

TDK Başkanı Mert, "Göreve geldiğimden beri en fazla özen gösterdiğim konulardan biri, paydaş olabilecek ya da halihazırda paydaş olan kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi." diyerek birçok konunun işbirliğiyle daha etkili şekilde yürütülebileceğini vurguladı.

Daha geniş kitlelere ulaşmanın önemine değinen Mert, "Türk Dil Kurumu hepimizin kurumu, Türkçenin kurumu. Dolayısıyla biz, TDK'daki bilgi birikimi ve tecrübeyi devletimizin ve milletimizin yararına tüm kurumlarımızla paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık"

ÖSYM Başkanı Ersoy, devletin kurumlarının beraber iş yapabilme kapasitesini gösterme anlamında çok güzel bir çalıştay olacağına değinerek "Türkçenin doğru kullanılmasının özellikle uluslararası öğrencilere, yabancılara, Türkçenin doğru kullanılması anlamında bir çalıştay olacak." değerlendirmesini yaptı.

MEB ile beraber geçen hafta Türkçe kavram haritası çalıştayını yaptıklarını hatırlatan Ersoy, bu çalışmaların en önemli uygulama alanının ÖSYM'in yapmış olduğu YKS ve benzeri sınavlar olduğunu kaydetti.

Ersoy, Türkçenin bu anlamda doğru kullanılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Sadece bilgilendirme anlamında özel gereksinimli öğrencilere, adaylarımıza geçtiğimiz sene içerisinde 67 adet sınav yaptık 300 binin üzerinde adayı sınava tabii tuttuk. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz çalıştayın inşallah karşılık bulması anlamında ve kurumların beraber iş yapabilme kapasitesini gösterme anlamında çok güzel bir çalışma olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, ankara, Güncel, ÖSYM, Son Dakika

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