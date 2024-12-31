Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzme Eğitimini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzme Eğitimini Başarıyla Tamamladı

İzmir'de, özel gereksinimli 40 çocuk yüzme eğitimini tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Eğitimler, sosyal gelişimlerine ve iletişim becerilerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlendi.

31.12.2024 10:47  Güncelleme: 11:54
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(İZMİR) - Havuz İzmir'de eğitim alan özel gereksinimli 40 çocuk kursiyer, yılı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Sezon boyunca yüzme branşı ile kendini geliştiren kursiyerlere katılım belgesi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporunu teşvik etmek için hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzu Havuz İzmir, 2024 yılında spor yapmak isteyen özel gereksinimli çocuklara ev sahipliği yaptı. Uzmanlarca verilen eğitimlerden yararlanan özel durumu down sendromu, otizm ve mental retardasyon olan bireyler, seneyi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içindeki Havuz İzmir'de düzenlenen eğlenceli kutlamaya kursiyerlerin yanı sıra aileleri de katıldı. Özel çocuklara katılım belgelerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ile Tesisler Şube Müdürü Cem Dilsizoğlu takdim etti.

Sosyal gelişime katkı sağlıyor

Tesiste, özel duruma sahip çocukların sosyal gelişimlerine, iletişim ve etkileşim becerilerinin ilerlemesine, özgüvenlerinin artırılmasına destek olmak ve yüzmede gelebilecekleri en iyi seviyeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz eğitimler veriliyor. Ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen İzmirliler, (0232) 293 61 00 numaralı telefonu arayabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzme Eğitimini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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