ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Geçen yıl IMEI kaydı yapılan her 3 mobil cihazdan 1'i Türkiye'de imal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türkiye'de geçen yıl, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat ve imalat yoluyla 15 milyon 629 bin 448 mobil cihazın kaydı yapıldı"

"Bunlardan 9 milyon 253 bin 404'ü ithalat, 6 milyon 214 bin 908'i imalat yoluyla kaydedilirken yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı 161 bin 136 oldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Ekonomi yönetimi bölgesel kalkınma ve yatırıma odaklandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantıları Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilirken, bu toplantılarla eş zamanlı tanıtılan bölgesel kalkınma planlarıyla da söz konusu kentlerin potansiyelinin harekete geçirilmesi hedefleniyor

Şanlıurfa, Konya ve Giresun'da açıklanan GAP, KOP ve DOKAP eylem planlarıyla 2028'e kadar 522 projeye 1 trilyon 240 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilişkin eylem planının da Erzurum'da açıklanması ve EKK'nin de burada toplanması planlanıyor

(Zeynep Duyar-Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Tarım Orman Şurası "Bereketin Yüzyılı"na rota çizecek

Şura, "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla 28-30 Nisan'da düzenlenecek, toplantılar sonrası hazırlanacak Sonuç Bildirgesi'nin ise mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor

"Bilimsel temelli yaklaşım", "katılımcılık ve işbirliği", "sürdürülebilirlik", "yenilikçilik" ve "gelecek odaklı bakış açısı" başlıklarından oluşan vizyonla gerçekleştirilecek Şura için 16 çalışma grubu son hazırlıkları yapıyor

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu'ndan "İklim Kanunu Teklifi"ne ilişkin açıklama:

"İklim değişikliğiyle mücadele, bir erteleme lüksü tanımıyor. Zira İklim Kanunu gerçek anlamda bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu süreci hızla tamamlayarak, kanun teklifini önümüzdeki süreçte Genel Kurul'dan geçirme kararlılığımız devam etmektedir"

"Teklifin hem bilimsel verilere hem de toplumsal taleplere ve ilgili paydaşların kaygı ve önerilerine uygun hale gelmesi için tüm siyasi partilerin katkı sunabileceği bir zemin oluşturduk. Görüşmelerin ertelenmesi; sürecin tıkandığı anlamına gelmemekte, aksine kanunlaşmadan evvel teklifi son bir kez daha Genel Kurul aşamasında yeniden dikkatle değerlendirme fırsatı sunmaktadır"

(Aynur Ekiz/TBMM)

5- Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 4 milyar doları aştı

Ocak-mart döneminde tarife endişelerine rağmen sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülke yüzde 41,5'lik artışla ABD oldu

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- İstanbul'da son 39 yılın en kurak mart ayı yaşandı

Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak gerçekleşirken, geçen sene bölgeye 63 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 25,7 milimetre yağış düştü

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir: "Barajlarımızın dolu olması bizi aldatmasın. Bu yıl Marmara ve Karadeniz sahillerinde etkili olan kuvvetli yağışlar toprağın bir miktar nemlenmesini sağladı ancak bu yeterli değil. Önümüzdeki yıllar için bu bir alarmdır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- DOSYA HABER/ABD-ÇİN TEKNOLOJİ YARIŞI - ABD yapay zeka yarışında liderliği Çin'e kaptırmak istemiyor

Çin yapay zeka alanında nicelik olarak dünyanın en çok makale ve yayın üreten ülkesi olsa da ABD, nitelik olarak Çin'in önünde yer alıyor

Çin, 2030 yılına kadar yaklaşık 150 milyar dolar değerinde bir yerel yapay zeka endüstrisi ile dünyanın önde gelen yapay zeka inovasyon merkezi ve yapay zekada küresel lider olmayı hedefliyor

En çok ziyaret edilen 10 yapay zeka aracından 7'sini ABD menşeli yapay zekalar oluştururken, Çin listeye DeepSeek ile sadece bir şirketini sokabildi

(Abdülkadir Günyol/İstanbul)

8- İkinci el taşıt satışında uygulanan "doğrulanmış ilan sistemi" fahiş fiyatların önüne geçiyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç: "Özellikle pandemi sonrası, üretimde yaşanan sorunlarla birlikte piyasada fahiş fiyatlar oluşmuştu, bu sistem fahiş fiyatların önüne geçiyor"

Galeri sahibi Ömer Göktaş: "Yeni sistemle beraber köpük ve fahiş fiyat uygulamaları ortadan kalktı ve şu anda vatandaşlar gerçek fiyatlarla araç alıyor"

(Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İnsansı robot pazarında 10 yılda yaklaşık 5 kat büyüme öngörülüyor

Türkiye Satın Alma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği Başkanı Meriç Atalay:

"Mesai saati olmayan, hastalanmayan ve yalnızca enerjiye ihtiyaç duyan insansı robotların kullanıldığı üretim süreçleri, insan gücüyle yapılan üretimi hem maliyet hem de verimlilik açısından açık ara geride bırakacak"

"Şirketler, marjlarını artık satış fiyatından değil, tedarik zincirindeki verimlilikler üzerinden oluşturması gerektiğinin farkında. Farkında olanlar, yeni teknolojilere yatırım yapıyor ve uzun süreli sürdürülebilir rekabet için kendisini hazırlıyor"

(Kerem Alp Eren Kaya) (Fotoğraflı)

10- Görme engelli seyyar satıcıyla sokak kedisi "Gölge" kurdukları bağla birbirine yoldaş oldu

Üsküdar'da sokakta yaşayan "Gölge" isimli kedi ile görme engelli seyyar satıcı Mesut Sever'in, iki dezavantajlı can olarak kurdukları dostluk yürekleri ısıtıyor

58 yaşındaki Mesut Sever: "Sabahları bastonumun sesini duyunca hemen yanıma geliyor. Ben yokken burada oturup beni bekliyormuş. Tezgahı açtığımda arkama minderi koyuyorum, gelip orada oturuyor, ben oturduğumda dizimde yatıyor. Gün boyu bana eşlik ediyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ülkede bu branşın gelişiminden memnun:

"60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülkenin gittikçe büyüyen bir markası"

"Eskiden konuşulmayan Türkiye'yi şimdi herkes konuşuyor. Bu da hem tanıtım hem de ülkemizin bisikletteki gelişimi anlamında çok önemli katkı sağlıyor"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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