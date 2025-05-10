Özel'in "Milletin Kalesi" Dediği Van'da CHP Mitingi... "Tüm Şehirler Artık Bu Milletin, Bu Halkın, Kardeşliğin Kalesi"

Haber: Gülara SUBAŞI&İshak KARA/ Kamera: Uğur DEMİRCİ&Cemal Berk AYTEKİN

(VAN) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van'da düzenlendi. Miting, hem siyasi hem de toplumsal anlamda dikkat çekici mesajlara sahne oldu. Kayyum atamaları, Van'ın sorunları, ekonomik kriz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve "siyasi tutsaklara" özgürlük vurgusu yapılırken, sürece ilişkin barış mesajı verildi. CHP Lideri Özgür Özel, Türkiye'de artık partilerin kalesi diye bir şey kalmadığını vurgulayarak, "Tüm şehirler artık bu milletin, bu halkın, kardeşliğin kalesi" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu Silivri cezaevinde devam ediyor. CHP, İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van'da yapıldı. Samsun, Yozgat, Mersin ve Konya'nın ardından Van'da vatandaşlar, 23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'na ve diğer "siyasi tutsaklara özgürlük" demek için bir araya geldi.

Hazırlık heyeti üç gün boyunca Vanlı yurttaşlarla temaslarda bulundu

Miting hazırlıkları bir hafta öncesinden CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu koordinasyonunda, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bölge miletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ile PM üyelerinden oluşan bir CHP heyetiyle gerçekleştirildi.

Bedirhanoğlu, miting öncesinde yaptığı açıklamada, "Yargının siyasallaştığı bir dönemde, kayyum gasplarına ve hukuksuzluklara karşı Van halkının tamamını mitinge davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Heyet, mitingden önceki üç gün boyunca Van'da esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi ve bölgenin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

"Vanlıların gündemi kayyum"

Van'ın en yakıcı sorunlarının başında genç nüfusun yaşadığı işsizlik problemi ve bu nedenle göç olduğunu belirten CHP'liler, kayyum politikasının Van'ın en önemli gündemi olduğuna dikkati çekti. 31 Mart yerel seçimlerinde Van, DEM Parti'nin tulum çıkardığı bir il olarak dikkat çekmiş, DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan yüzde 55,48 oy oranına ulaşarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 15 Şubat tarihinde Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada üç yıl dokuz ay hapis cezası almasının ardından görevden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

"Turpunan, şalgamınan devlet; kayyumunan belediye yönetilmez"

CHP MYK, mitinglerin " AK Parti'nin kalesi" olarak nitelenen ve CHP'nin düşük oy oranına sahip olduğu illerde yapılmasına karar vermiş; bu bağlamda Yozgat ve Konya mitingleri ön plana çıkmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde 2,69 oy oranına sahip olduğu Van da bu doğrultuda belirlenmiş illerden biri oldu. CHP'nin düşük oy oranına rağmen mitingin yapıldığı 6 bin 500 metrekarelik ve yaklaşık 13 bin kişilik Van Kent Meydanı doldu. Meydanın haricinde mitingi, polis barikatlarının dışından izleyen çok sayıda yurttaş da kameralara yansıdı. Mitinge, CHP'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve başka partilere mensup vatandaşların katıldığı dikkati çekti.

CHP'nin Yozgat'taki mitinginde bir çiftçinin "Turpunan, şalgamınan devlet yönetilemez" sözlerine atıfta bulunan Vanlı yurttaşlar, "Turpunan, şalgamınan devlet; kayyumunan belediye yönetilmez" pankartı taşıdı.

"AKP'nin satamadığı tek şey, henüz yakalayamadığı Van Gölü canavarı"

Mitinge katılanlar, ellerindeki Türkçe ve Kürtçe "Silivri'ye selam, mücadeleye devam", "Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız", "We are clean", "Xale Eko'ya sözümüz var: ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hun bi xer hatin (Hoşgeldiniz)", "İmamoğlu'na Özgürlük", "Ahmet Başkan CHP'ye, CHP bize emanet", "Halk iradesi gasp edilemez", "Boyun eğmek burjuva işidir, biz devrimci kadınlarız", "Van'da kayyumun ne işi var", "Cumhuriyet biziz, biz buradayız", "Bu toprakların marşı 'Korkma' diye başlar", "Özgür Özel onurumuzdur", "AKP'nin satamadığı tek şey, henüz yakalayamadığı Van Gölü canavarı" yazılı pankartlarla meydanı doldurdu. Yurttaşlar, İmamoğlu'nun resmi X hesabına getirilen erişim yasağı sonrası, profil resmi yapılan fotoğrafını maske olarak yüzlerine taktı.

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

CHP Lideri Özel'in Van programı boyunca sıkı güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde havalimanında yapılacak karşılama öncesi Özel'in şehir merkezine gideceği araçta köpekli bomba araması yapıldı. Özel'in konvoyunda jammer aracı yer alırken, Özel'i taşıyan uçağın inişi öncesinde havaalanındaki güvenlik önlemleri, bizzat Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu tarafından yerinde incelendi. Özel'in miting öncesi konakladığı otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Otelden miting alanına giden yoldaki tüm ara sokaklarda TOMA'lar, bazı noktalarda ise çevik kuvvet polisi görevlendirildi. Köpekli bomba aramasının yapıldığı mitingi alanına yurttaşlar, iki aşamalı üst aramasından sonra alındı. Miting sırasında civarda bulunan binaların çatısına keskin nişancılar yerleştirildiği görüldü.

Ahmet Özer'in mektubunu kızı okudu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, otobüs üstünden mitinge katılan yurttaşlara hitap etti. Seraf Özer, babasının mektubunu memleketi Van'dan seslendirdi. Özer'in "Türkiye'nin en büyük ilçesini Vanlı bir Kürt'ün yönetmesini hazmedemediler. Batıdaki Kürtlere temsil hakkı verdik diye bizleri yargılıyorlar. 100 bin Vanlının yaşadığı Esenyurt'ta Kürtler temsil hakkı almışsa biz bundan ancak gurur duyarız. Cumhuriyet Halk Partisi, Kürtlere temsil hakkı verdi diye bize karşı kumpas kurdular" sözleri büyük alkış aldı.

İmamoğlu, Silivri'den Van'a seslendi

CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu, otobüs üstünden Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajını okudu. Resmi X hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu, Van halkına, " İstanbul'un kaderi de Van'ın kaderi de birdir. Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, kaybetme korkusundan eli ayağına dolanan bu darbecilerin hukuksuz kumpasları yüzünden cezaevindedir. Az kaldı; zincirler kırılacak, millet iradesini çiğneyenler gidecek ve bizim de dallarımız yeşerecektir. Bir tebessümü bu aziz millete çok görenler gittiğinde, Van'ın da yüzü gülecektir" ifadeleriyle seslendi.

"Eski siyaset dönemi bitti"

Miting otobüsünün üstüne çıkarak vatandaşları selamlayan Özgür Özel, artık eski siyaset dönemlerinin, kalelerin bittiğini söyleyerek, "Orası benim kalem, burası benim tapulu malım dönemi bitti. Türk'ü Kürt'e, Alevi'yi Sünni'ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak, bir olacağız. Ne AKP'nin ne CHP'nin kalesi var artık, tüm şehirler kardeşliğin kalesi. CHP'nin kaleleri Van'a feda olsun" diye konuştu.

Özel'den Vali Balcı'ya: "Valiliğini bil"

Özgür Özel'in konuşması sırasında, Van Valisi Ozan Balcı'ya seslendi. Van'da kayyum olarak görev yapan Vali Balcı'nın güvenlik ve emniyet konusundaki çalışmalarına sözü olmadığını belirten Özel, "Ancak Vali'nin siyasetine sözüm var. Van'ın iradesine kayyum atanmış kişi, bu meydana gelinmemesi için örgütlü tehditler, mesaj vermeler, kulak çekmeler... Vali efendi, valiliğini bil. Oturduğun yerde otur" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'a selam

Özgür Özel, miting meydanından Silivri'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da selam gönderdi. Van halkı, Özel'in "Biz meydanlarda, sadece Ekrem Başkan'ı CHP'lilerin özgürlüklerini değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgür bırakılmasını talep ediyoruz. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü de savunuyoruz. Van Demirtaş'ı ayrı sever. Selam olsun Selahattin Başkan'a" sözlerini büyük coşkuyla karşıladı.

"Silahlarını bırakmalarını sonuna kadar destekliyoruz"

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını açıkladığı günün ertesinde düzenlenen Van mitinginde, CHP Lideri Özel, sürece ilişkin mesajlar da verdi. Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmediklerini kaydeden Özel, "Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak; samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Terörsüz Türkiye'ye "evet" dediklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Biz terörün durmasını savunuyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle, terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahlarını bırakmalarını sonuna kadar destekliyoruz. Ardından Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyum uygulamasının son bulmasını; siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Buna 'evet' demeyen bu sürecin dışındadır. Biz eninde sonunda iktidar olacağız. Türk ve Kürt'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız."

Kürtçe Anneler Günü kutlaması...

Özgür Özel, miting konuşmasının sonunda Anneler Günü mesajı da verdi. Van'daki bütün anneleri selamlayarak annelerin gözyaşının durmasını istediğini belirten Özel, Anneler Günü'nü Kürtçe kutladı.CHP Lideri Özel, mitingin ardından otobüsle partisinin İl Başkanlığı'na hareket etti. Yol boyunca yoğun bir kalabalık Özel'i "zafer işaretleri ve kalp" yaparak selamladı.

Özel'in ilk Van ziyareti

CHP'nin Van'daki mitingi, Türkiye'nin doğusunda barış ve demokrasi taleplerinin dile getirildiği önemli bir eylemlilik olarak kayda geçti. Özgür Özel'in açıklamaları ve mitingdeki atmosfer, CHP'nin bölgedeki siyasi stratejisi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bugünkü miting, CHP Lideri Özel'in genel başkanlık görevine geldikten sonra Van'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Özel, Ekim 2024'te düzenlenen Doğu Turu'nun son kenti olan Van programını, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal etmişti.