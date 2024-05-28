İstanbul'da Özel Meddahlar Tiyatro Gösterisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Özel Meddahlar Tiyatro Gösterisi Gerçekleştirildi

İstanbul\'da Özel Meddahlar Tiyatro Gösterisi Gerçekleştirildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eram Fatih Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Özel Meddahlar' tiyatro gösterisi, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Özel eğitim öğrencilerinin sahne aldığı etkinlikte, İstanbul'un fethi ve önemli efsaneler meddahlar tarafından canlandırıldı.

28.05.2024 20:39
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eram Fatih Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Özel Meddahlar" tiyatro gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Özel eğitim öğrencilerinin sahne aldığı etkinlik, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Koordinatörü Nesibe Altıntaş, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında özel eğitimli çocuklarla meddah oyunu hazırladıklarını belirterek, "Bugün İstanbul'un fethine dair bizim hep bildiğimiz efsaneleri, çocuklarımız bize meddah hikayeleriyle anlatacak. Eram Fatih Özel Eğitim Meslek Okulundan 15 öğrencimiz ve 6 öğretmenimizden oluşan bir ekibimiz var. İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Gamze Aksu'nun yönetmenliğinde bir oyun hazırladık. Yaklaşık üç aydır bu oyun için hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı. Enstrümanlarıyla Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri bize destek oldu." dedi.

Anadolu'da yüzyıllardır süregelen meddahlık sanatını, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan oyunda, meddahların geleneksel hikaye anlatımı canlandırıldı.

Tiyatro pedagojisi uygulamalarıyla hazırlanan ve üç bölümden oluşan eserde, İstanbul'un kuruluş ve fethi ile önemli efsaneler sahneye taşındı.

Kaynak: AA

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