Özel Öğrencilerden Akıllı Saat Projesi

Kastamonu'da özel gereksinimli iki öğrencinin öğretmenlerinin rehberliğinde tasarladıkları kol saatiyle özel bireylerin gündelik hayatını kolaylıkla planlaması amaçlanıyor.

Özel gereksinimli öğrenciler Hikmet Özgül Özbay ve Emrullah Özkan, proje yürütücüsü olan danışman öğretmenleri Hümeyra Aktaş Yıldız ile hayata geçirdikleri "Zamanımı Düzenliyorum" projesiyle Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarına katıldı.

Proje kapsamında içine 6 renk yerleştirilen kol saati ile renk skalasının görev tanımlarının içinde yer aldığı kolye tasarlandı. Saat içinde akrep hangi renge gelirse özel gereksimli birey, kolyesinde aynı renkte bulunan kartlara bakarak ne yapması gerektiğini buradan öğrenebilir hale geldi.

"Çocuk evde yalnız kaldığında da zamanını kontrol edebilmeyi öğrendi"

Danışman öğretmen Hümeyra Aktaş Yıldız, AA muhabirine, çok güzel bir fuar hazırladıklarını söyledi.

İki öğrenci tarafından hazırlanan projenin özel bireyler açısından oldukça yararlı olduğunu dile getiren Yıldız, "Toplamda 10 proje hazırladık. Bunlardan biri de 'Zamanımı Düzenliyorum' projesi oldu. Okul ortamında kontrol biz öğretmenlerde olduğu için öğrenciler kendini yönetebilme ve zamanı kontrol altına almada sıkıntı yaşamıyorlar. Fakat ev ortamına gittiklerinde ya sürekli veliye bağımlı yaşıyorlar ya da bir rehbere ihtiyaç duyuyorlar. Biz de çocuğu nasıl bağımsızlaştırabiliriz diye düşündüğümüzde saat tasarlayalım dedik." diye konuştu.

Yıldız, tasarladıkları kol saati hakkında şu bilgileri verdi:

"Saatin içerisine her saat dilimi için bir renk koyalım, her saat diliminin rengi de ayrı bir eylemi temsil etsin dedik. Bu eylemler de kolye şeklinde kartlara resimlerle çizilerek yazıldı. Bu kartları da dinlenme, oyun, ders, yemek ve uyku şeklinde sınıflandırdık. Öğrenci, akrep hangi renge denk geliyorsa o rengi kendi tasarladığımız kolyedeki eylemle eşleştiriyor ve o eylemi yerine getiriyor. Bu sayede özel gereksinimli öğrenci ne ebeveyne ne de kontrole ihtiyaç duyuyor, yani biz tamamen çocuğu bağımsızlaştırmış oluyoruz."

Özel gereksinimli bireylerin büyük çoğunluğunun saat kavramını bilmediğini anlatan Yıldız, "Biz bunu nasıl bir düzen haline getirebilsek de çocuk gün içerisinde kendini kontrol edip bağımsız yaşayabilse diye düşündük. Bu proje devreye girdi. Çocuk evde yalnız kaldığında da zamanını kontrol edebilmeyi ve düzenleyebilmeyi öğrendi." dedi.