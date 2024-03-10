Özel Okul Öğretmenleri İşten Çıkarılmalarını Protesto Etti

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Haklarını aradıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden özel okul öğretmenleri okul önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Bizler köle değil öğretmeniz. Bir eğitimci olarak geleceğini düşünürken yaşama tutunabilmemiz için emeğimizin karşılığını da görmemiz gerekiyor" denildi.

İşten çıkarılan özel okul öğretmenleri bugün işlerine son verilen okulun önünde basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, "boyun eğme emeğine sahip çık", "gücümüz birliğimizdir" sloganları attı. Okul tarafından kendilerine verilen 'yol masraflarının karşılanması ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi taahhütlerin yerine getirilmediğini, hak mücadelesi verdikleri için de işlerine son verildiğini ifade eden öğretmenler yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

"Hayat şartlarının giderek zorlaştığı bugon biz öğretmenlerin yaşaması da zorlaşıyor. YÖM Ankara Okulu'ndan haklarımızı aradığımız için işten çıkarılan öğretmenler olarak bugün buradayız. Çalıştığımız süre boyunca birçok usulsüzlükle karşı karşıya kaldık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve özel okul öğretmenleri dahil olmak üzere her öğretmene ödenmesi gereken eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden mahrum bırakıldık. Bize verilen taahhütler vardı. Bunlar yol masraflarımızın karşılanması ve tamamlayıcı sağlık sigortamızın yapılmasıydı. Tabii ki de bu vaatleri de yerine getirmediler. Ek ders, ders doldurma, nöbet ve ek mesai ücretlerimiz de yönetmelik ve kanun hükümlerine aykırı bir şekilde eksik ödendi veya hiç ödenmedi.

Bizler köle değil öğretmeniz. Bir eğitimci olarak çocuklarımızın geleceğini düşünürken, yaşama tutunabilmemiz için emeğimizin karşılığını da görmemiz gerekir. Birçok okulda olduğu gibi biz de sendikalı olduk. Patrona, Kayhan Karlı'ya defalarca taleplerimizi ilettik. İş Kanunu gereğince iş görmekten kaçınma hakkını kullanacağımızı bildirdik. 29 Şubat tarihinde bu hakkımızı kullandık. Zenginliklerini artırmak için hukuka aykırı davranmaktan çekinmeyen özel okul patronları YÖM Okulları'nda da kendini gösterdi. Hakkımızı emeğimizi talep ettiğimiz için işten çıkarıldık. Öğretmenlerin örgütlü mücadelesinden korkuyorlar. Sendikadan korkuyorlar. Biz ise korkmuyoruz,. YÖM Ankara Okulları'nda haksız şekilde işten çıkarılan öğretmenler olarak mücadelemizi devam ettireceğiz."

İşine son verilen öğretmenlerden Çiğdem Kurugöllü, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Her özel okulda yaşanan sorunları biz de yaşıyorduk. Burada sorun bizim sorunlarımızı kalabalık bir kitle olarak yüksek sesle dile getirmemiz oldu. Bizimle ilgili birçok karalama yapıldığını da duyduk okul yönetimi tarafından. Yine okul yönetimi tarafından diğer şubelere 'buradaki öğretmenler okul yöneticisine küfür etmiş.' Buradan çağrı yapıyoruz bizim ettiğimiz küfürleri söyleyebilir. Biz küfür etmedik. Kapının önüne konulduk. Öğretmenleri okuldan çıkarmak böyle kolay bir hale geldi. Bütün özel okul öğretmenleri adına da sesimizi yükseltmek istedik. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

İşine son verilen bir başka öğretmen Simay Cankar Morkoç da, "Biz maaşlarımıza yapılan güncellemelerden kaynaklı taleplerimizi iletmeye çalışıyorduk. Taleplerimiz duymazdan gelindi. Taleplerimiz istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. En sonunda bir ihtar çektik. Ödenmeyen SGK primlerimizi talep ettiğimiz bir ihtardı. İş bırakma eylemi yapacağımızı belirtmiştik. En sonunda da bu eylemi yapmak zorunda kaldık. Kurucular bundan haberleri olmadığını dile getirdiler. Bu süreçte bir haklarımızı aramaya devam ediyor. Hukuki yolları takip ediyoruz" diye konuştu.