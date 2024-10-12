(İSTANBUL) - 2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özgen Nama, Beltur Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.
İBB iştiraki Halk Ekmek'te 2019 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Özgen Nama, Beltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Halk Ekmekte 5 yıldır görev alan Özgen Nama, İstanbul Halk Ekmek'in operasyonlarında iyileştirme ve geliştirmeleri kamuoyu gündemine taşıyan isim olmuştu.
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