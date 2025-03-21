Özgür Özel, Beylikdüzü'nde... "Milyonları Sokaklara, Anayasal Hakkımızı Kullanmaya Davet Ediyorum"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi'nde, "Bugün korkaklar yalana sarılıyorlar, korkaklar tweet atıyorlar, açıklama yapıyorlar. Diyor ki 'Sokağa çağrı sorumsuzluktur.' Çağrımız yakmaya, yıkmaya değil; kol kola girmeye, kavga etmeye değil; evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya. Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları, barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve Anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Bu sokakları, bu meydanları dolduran biz değiliz, sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. Devleti suç örgütü gibi yöneten sizlerden ne devlet adamı olur ne millet adamı olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın gözaltına alınması nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye çalışanlarıyla görüşen Özel, belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok kıymetli, çok önemli ve önemi her geçen gün artan, tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan, şimdi bizlerin bildiği, doğru okuyanların gördüğü ama bir gün Türkiye tarihi konuşulduğunda öneminin çok daha fazla anlaşılacağı bir ilçe. Beylikdüzü, büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu, ülkenin bundan sonraki Cumhurbaşkanı'nın ilk adımını attığı ilçedir. Sayın Erdoğan, 'Ben futbol bilirim. Futbol oynarım' diyor. Beylikdüzü'nü ona hatırlatalım: Beylikdüzü İmamoğlu'nun kendisine ilk golü attığı yerdir. Ekrem İmamoğlu futbolda kalecidir, gol yemez. Ama Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a gol atar, maç kazanır.

"Tayyip Bey ve atadıkları, hepsini yemiş, yerine beton dökmüş"

Beylikdüzü'ne yukarıdan baktığınızda, uçakta, helikopterde Beylikdüzü'nü de görüyorsunuz, Esenyurt'u da. Esenyurt, CHP'den AK Parti'ye geçtiğinde nüfusu 70 bindi, geri aldığımızda nüfusu 1 milyondu. Esenyurt ile Beylikdüzü'ne yukarıdan baktığınızda bir tarafta bir ot, bir ağaç göremiyorsunuz. Tayyip Bey ve atadıkları, hepsini yemiş, yerine beton dökmüş. Beylikdüzü'ne baktığınızda iyi bir imar planı, iyi bir kentleşme, inanılmaz yeşil alanlar ve yıllardır büyüyen ama boğmayan, boğulmayan, yaşamı terk etmeyen, yeşilden vazgeçmeyen, plansız, programsız dikine yapılaşmaya izin vermeyen, kent rantını kente döndüren bir ilçe görüyorsunuz.

"AK Parti, İmamoğlu'nun ve Çalık'ın yolsuzlukla anılması için algı operasyonu yürütüyor"

AK Parti, saray gazetecileri ve trolleri eliyle sanki İmamoğlu'nun, Murat Çalık'ın yolsuzluklar yaptığı, sanki onların AK Parti'nin çok iyi bildiği imar yolsuzluklarıyla, ihale yolsuzluklarıyla anılmalarını istedikleri bir algı operasyonu yürütüyorlar. Hiçbir şey yapmasak, sadece milletimizden bir jüri kursak, 100 kişiyi getirsek, desek ki 'Bakın ey ahali. Bu Esenyurt'u yıllardır AK Parti yönetti. Bu Beylikdüzü'nün ise 1999'da şehir planını Murat Çalık yaptı. Burayı ilçe olduktan sonra bir dönem AK Parti yönetti. Beylikdüzülüler gördüler, hemen 'Aman ha. Verin burayı. Ben burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet edeceğim. Ardından İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir'e geçince Murat Çalık'a emanet edeceğim' dediler. Beylikdüzü'nün nüfusu ikiye katlanmış olmasına rağmen her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor. İmamoğlu ve Çalık'ın yönettiği Beylikdüzü'nde kişi başına yeşil alan 10 metrekare, Esenyurt'ta yarım metrekare.

"100 kişiden biri, İmamoğlu'nu ve Çalık'ı, Esenyurt'u yöneten AK Partililer'den kötü bulursa siyaseti bugün bırakırım"

100 kişilik halk jürisine sorsak, 'Burayı mı rantçılar yönetti, burayı mı yönetti? Burada mı yolsuzluk var, burada mı var? Burada mı kent suçu var, burada mı var?' 100 kişiden biri Beylikdüzü'nü Esenyurt'tan kötü, İmamoğlu'nu Çalık'ı, Esenyurt'u yöneten AK Partililer'den kötü bulursa ben siyaseti bugün bırakırım. Beylikdüzü düzgün, dürüst, şeffaf siyasetin, kenti seven, doğayı seven, insanı seven siyasetin başkentidir. Esenyurt kent suçları müzesidir. Bu kenti 2009'dan beri koruyoruz. 2009-2014 arası AK Parti'deydi ama belediye meclis çoğunluğu bizdeydi, bir santim haksızlığa izin vermedik. 2014-2019 Ekrem Başkan, 2019'dan beri Murat Başkan bu büyük başarının, bu efsane işlerin mimarıdırlar. Bakın, bütün Türkiye'de şehirde gidecek yer kalmayınca yeşil alanlar imar değişikliğiyle konut, işyeri ya da kamu alanına dönüştürülür. Bir çok yerde yeşil alanı alırlar, dönüştürürler, sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesine, emniyete ya da konuta imar açarlar.

"Herkes ne konuştuğunu bilecek"

Beylikdüzü'nde Çalık, İmamoğlu SGK'nın arazisini belediyenin parasıyla satın alıp oraya kent ormanı yapmış iki kahramandır. Herkes ne konuştuğunu bilecek. İçeri attığınız Çalık'ın dışarıya ilk mesajı, 'Aman ha beslenme çantası aksamasın.' Ne diyor? Önce 900'le başladı, şimdi her gün 2 bin öğrenciye, her sabah beslenme uzmanlarının karar verdiği bir beslenme çantasını, üstünde belediyenin adı, kendi adı yazmadan, sağ elin verdiğini sol ele göstermeden, okuldaki çocuğu 'Senin çantanı anan doldurdu, benimki belediyeden yardım geldi' hissi yaratmadan her sabah o çocukların okulda yiyeceklerini, 2 bin yoksul gariban çocuğa veriyor ya Murat Çalık. O çocukların annelerinin duası bize yeter.

"Depremden üç hafta sonra Hatay'da inanılmaz bir konteyner kent yarattı"

Deprem oldu, belediye başkanlarını Hatay'a yönlendirmek için telefonlar açıldığında Murat Çalık ne dedi biliyor musun? 'Hatay'dayım.' İlk gidendi. Mesleği de şehir plancılığı. Aldığı kalemle bir şey çizdi. Anlamadık hiçbirimiz, ne yapıyor diye. Böyle bir köşede bir şey çizdi. Üç gün sonra önce altyapıları da hazır 400 çadır, sonra o çadırkent üç günde 400 çadır, 5 bin kişiye ev sahipliği yapan bir çadırkent. ve her gün dönüştü. ve bir baktık çok kısa süre sonra inanılmaz bir konteyner kent, içinde itfaiyesiyle, sağlık ocağıyla, kreşiyle, okuluyla, psikolojik danışma merkezleriyle, psikologlarıyla, çocuk eğitim uzmanlarıyla. Orada üç, dört haftada, üç günde herkesin çorbasını, yemeğini, çadırını, battaniyesini verdi. Üç hafta sonra orada inanılmaz bir kent yarattı. Dönerken o kenti valiliğe devretti. Koreliler, Japonlar, Almanlar geliyordu. Vali devletimizin depremde ne güzel çalıştığını göstermek için yabancı heyetlere Murat Çalık'ın yaptığı konteyner kenti gezdiriyordu. Böyle bir insandır. Onun için herkes ne konuştuğunu bilecek.

"Saraçhane'den hiç çıkmadım. İki istisnası var"

İlk gün Dilek Hanım'a, 'Geçmiş olsun' deyip Saraçhane'ye koştum. Öğle saatlerinden itibaren Saraçhane'deyim. Hiç çıkmadım, orada kalıyorum. İki istisnası var: Bunlardan biri, dün Şişli Belediyesi'ne ve Resul Emrah Şahan'a, değerli ailesine, Esin Hanım'a gittim. Bugün de buraya kıymetli başkanımızın gurur duyduğu, benim de her biriyle gurur duyduğum belediye emekçilerine, meclis grubuna destek vermeye, yanlarında olmaya geldim. Şimdi Çalık ailesine ziyarete gidip böyle bir evlat yetiştiren Çalık ailesine, onun evladına ve eşine geçmiş olsun ziyaretine değil, teşekkür etmeye, böyle bir babaya, böyle bir evlada, böyle bir eşe sahip oldukları için.

"Ne Ekrem Bey'den ne Murat Bey'den ne hırsız, ne yolsuz, ne terörist çıkar"

Bugün akşam yine Saraçhane'deyiz. Saraçhane, İstanbulluların Ekrem Başkan'a emanetidir. Ekrem Başkan bugüne kadar dört kez, biri burada, biri 2019'da, üçüncüsü mazbatası iptal edilince tekrar seçimde, dördüncüsü bu sefer olmak üzere Tayyip Erdoğan'ı dört kez yendi. Ona hiç yenilmeyen İmamoğlu'nun bir kez daha onu yeneceğini bildiği için Tayyip Bey, dün akşam yine uykusundan uyandı. Çok derinden ve güçlü bir sesle uyandı. O sesi duydukça bir daha uyuyamadı. O ses kimin sesi biliyor musunuz? Hiçbirimizin değil, kendi sesi. Onu şu ses uyutmuyor: 'İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder.' Ne Ekrem Bey'den ne Murat Bey'den ne hırsız, ne yolsuz, ne terörist çıkar. Sanki Recep Tayyip Erdoğan, kendi Genelkurmay Başkanı'na, kendi atadığın FETÖ'cü savcılarla 'Terör örgütü başkanı' demişsin. O iftirayı atan, her iftirayı atar. Bu millet sana değil, evlatlarına inanıyor.

"Sokaklara milyonları Anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum"

Son sözüm İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a: Ben dün akşam yaptığım çağrıyı bugün buradan tekrar ediyorum. Diyorum ki sesimi duyan herkes, Ekrem Başkan'ı seven herkes, Murat Başkan'ı seven herkes, demokrasiyi, ülkesini, Atatürk'ü seven herkesi bu akşam 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın, 81 ilde il başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum. Bugün korkaklar yalana sarılıyorlar, korkaklar tweet atıyorlar, açıklama yapıyorlar. Diyor ki 'Sokağa çağrı sorumsuzluktur.' Bizim çağrımız yakmaya, yıkmaya değil; kol kola girmeye, kavga etmeye değil; evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları, barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve Anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum.

"Devleti suç örgütü gibi yöneten sizlerden ne devlet adamı olur ne millet adamı olur"

'Sokağa davet sorumsuzluktur' diyenlere şunu söylüyorum: Bu sokakları, bu meydanları dolduran biz değiliz, sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. Anayasa'ya rağmen polise kanunsuz emirler verenler, yasaklanmayacak gösterileri yasaklayanlar, canım öğrencilerimin karşısına polisi dikenler ve polisi İstanbul'un polisleri, evlatları yetmeyip Ankara'dan buraya polis getirip, 12 saat çalıştırıp onları perişan edenler... CHP, Türkiye'nin bütün evlatlarına da öğrencilerine de işçilerine de çiftçilerine de memuruna da polisine de sahip çıkar. Devleti suç örgütü gibi yöneten sizlerden ne devlet adamı olur ne millet adamı olur. Hadi oradan işinize. Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede bugün akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Sokağa davet ediyorum.

"Önümüze kanuna aykırı emirle bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın, geçin"

Asla korkmuyoruz. Sinmeyeceğiz. Tek uyarım var: Her türlü tepki haktır. Sakın ha sakın, ne kadar tahrik edilseniz de bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da birtakım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için, devletin içine sızmış birtakım yapıların ya da kötü niyetli algı operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür, geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama; o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın, geçin.

"Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum"

Ekrem Başkan, Murat Başkan Beylikdüzü'ne, İstanbul'a, halkımıza, milletimize emanettir. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Kurduğumuz Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yapılacak ilk seçimlerin cumhurbaşkanı, bir sonraki cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki Cumhuriyet hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Hepinize güveniyorum."