Özgür Özel, BİRTEK-SEN Başkanı ile görüştü

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gözaltına alınıp serbest bırakılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ile telefonda görüştü.

CHP Lideri Özel, dün gözaltına alınıp serbest bırakılan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen ile telefonda görüştü. CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de Gaziantep'te düşük ücretleri protesto ederek iş bırakan işçilerin yanlarında olduklarını, CHP Gaziantep İl Başkanı ve milletvekillerinin süreci yakından takip ettiklerini belirtti.