Özgür Özel, BİRTEK-SEN Başkanı ile Görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınıp serbest bırakılan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ile telefonda görüştü. CHP lideri Özel, Gaziantep'te düşük ücretleri protesto ederek iş bırakan işçilerin yanlarında olduklarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Gaziantep İl Başkanı ve milletvekillerinin süreci yakından takip ettiklerini belirtti."