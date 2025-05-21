Özgür Özel Cenazeye Katıldı

1) CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL, CENAZEYE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu Cemre Öğren'in (33) cenazesine katıldı.

CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu Cemre Öğren, dün hayatını kaybetti. Öğren için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çok sayıda partili ve Öğren ailesinin yakınları katıldı. Özel, cenaze namazı öncesi baba Ergün ve anne Emine Dilek Öğren'e başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan namazın ardından Cemre Öğren'in cenazesi, Kırtık Mezarlığı'na götürülüp, buradaki aile kabristanında toprağa verildi.