Özgür Özel Çerkez Sürgününü Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkez sürgününde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkez halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hala yüreğinde taşıyan tüm Çerkez vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.