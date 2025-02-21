Özgür Özel CSO Dinletisine Katıldı

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel Matthew Coorey şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnönü ailesi ile birlikte, CSO Ada Ankara'da düzenlenen Matthew Coorey şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı.
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