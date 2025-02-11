(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında beş yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameye tepki gösterdi ve "İktidar ve aparatları bilsin ki gençlerimizin bileği çeliktendir, bükülmeyecek" dedi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, beş yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianeme düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:
"İktidar ve aparatları bilsin ki gençlerimizin bileği çeliktendir, bükülmeyecek."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Cem Aydın'a Destek - Son Dakika
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