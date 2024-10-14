CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Acemoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Acemoğlu'na kazandığı ödül nedeniyle tebriklerini ileten Özel'in, ödülün tüm Türkiye'yi gururlandırdığını ifade ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Tebrik - Son Dakika
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