Özgür Özel'den FETÖ Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ terör örgüt Fetullah Gülen'in ölümü üzerinden iktidarı eleştirerek, "Fetullah Gülen öldü gitti, günah kapısı açıktır. Hakkı yenenlerin ve onlar yüzünden tayin olmayanların mağduriyetleri devam ettikçe bunun günah kapısı açıktır, yazılmaya devam edecektir. Emin olun ona ne kadar yazılıyorsa ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fetullah Gülen ve iktidar ilişkisine dikkati çekti. Özel "Bu çürüyen sistemin bu hale gelmesinin 2 ana kolu var bir tanesi iktidarda bir tanesinin başı şimdi morgda yarın öbür gün defnedilecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bu çürüyen sistemin bu hale gelmesinin 2 ana kolu var bir tanesi iktidarda bir tanesinin başı şimdi morgda yarın öbür gün defnedilecek. Dün partimizin arasında tarihsel bir husumet olduğu ve 15 Temmuz'da silahlı bir terör örgütü oldukları ortaya çıkan Fetullahçı terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da öldü. Bu ülkeye çok büyük kötülükler etti. Aldığı vebalden daha ağır veballe öbür dünyaya giden kaç kişi vardır bilmiyorum. Ama sorularını çaldığı ve sınavlarda başaracakken başarısızı bıraktığı gençler, mülakatta kendi çetesinden cemaatinden değil diye elettiği gençler memurlar, kurumlarda mobing yaparak işinden ettikleri ve darbe sırasında akıttığı kanlar. Hepimize yatttıkları bunların hepsi ile birlikte bu dünyada adalet önünde hesap vermeden, onun Türkiye'ye getirilememesi Amerikan'ın nasıl onun hamiliğine soyunduğunun açık ispatıdır ama onu oradan alamamakta dış politikada ne kadar aciz olduğunun ülkede darbeye kalkışmış kendi altına verilen tankla bu milletin evlatlarını ezmiş altındaki F-16 ile milletin meclisini bombalamış bir çetenin liderini Amerika'dan alamamış olmak hele hele bir dönem 'ver papazı al papazı' deyip sonra Trump'un bir telefonu ile onun papazı jet uçağıyla yollayıp bizim papazı orada kalmasına, sessiz kalmasına sessiz kalanlar şimdi çıkmışlar arkasından konuşuyorlar. Açık açık söylüyorum bu ülkede bizim bu insanların inancına göre eğer bir çeşme yaptıysanız bir vakfiye kurduysanız o vakıftan insanlar karnını doyuruyorlarsa verdiği kömürle kışın ısınıyorlarsa sevap kapısı ölseniz de açık kalır. O size sevap yapar ama bu Fetullah Gülen öldü gitti günah kapısı açıktır arkadaşlar. Bu evlatların bu çocukların hakkı yenenlerin ve onlar yüzünden tayin olmayanların terfi olmayanların memuriyete giremeyenlerin mobing görenlerin onların mağduriyetleri devam ettikçe bunun günah kapısı açıktır, yazılmaya devam edecektir. Emin olun ona ne kadar yazılıyorsa ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir. Tabii doğrudan mağduriyetlerin dışında daha neler var.

"FETÖ ile mücadele diye ne kadar muhalif varsa onları da bu fırsattan istifade attılar"

Örneğin KHK'lılar var. KESK yürütme kurulu burada kendilerinin 4 bin 259 üyesi Kanun Hükmünde Kararnamelerle atıldılar. KESK'in FETÖ ile ne ilgisi olacak. Yetkiyi buradan FETÖ ile mücadele diye aldılar ama ne kadar muhalif varsa solcu varsa onları da bu fırsattan istifade attılar. Bu 4 bin 259 üyenin 2 bin 512'si halen daha görevlerine iade edilmedi. Sadece KESK üyesi olması da gerekmez. Hangi görüşten olursa olsun KHK ile yani Meclis'in yetkisi OHAL'de Erdoğan tarafından kullanılırken belki bir iftirayla belki bir yanlış tespitle listelere girmiş ihraç edilmiş hakim bakmış 'kovuşturmaya gerek yok' demiş yada dava açmış yargılamış, beraat ettirmiş 'suçun yok' demiş ya da evladını okuturken imkan yok bunların dershanesine burslu yollamış zeki çocuğu kapmışlar. Ev sahibi FETÖ'cüymüş banka Asya'ya hesap açtırmışlar gibi terörle ilişkili olmayan hayatın doğal akışı gereği kurulmuş zayıf ama terörle irtibatsız ilişkilere bu memleketin hakimi 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa KHK'lılardan bu kararı alan ya da hiç yargılanmayan KHK'lılardan hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz."

(SÜRECEK)