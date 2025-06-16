Özgür Özel'den İmamoğlu Davası Açıklaması : "Kürsüden Daha Kısalabilen Bir Savcı Bugün Gördüm. Oluru Varsa Akın Gürlek Gelsin, Kendi Otursun"

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izledikten sonra İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Özel, "İki sayfalık mütalaanızda en sonunda 'Ekrem Başkan cezalandırılsın' diyorsunuz ya, Ekrem Başkan her şeyi anlattı, döndü baktı. Ben kürsüden daha kısalabilen bir savcı bugün gördüm. Mümkün olsa içinden gidip Çağlayan Adliyesi'ne yeraltından gidecekti. Oluru var mı, bilmiyorum ama varsa Akın Gürlek gelsin, kendi otursun. Sonra karşımıza böyle çıkınca kürsüde kaybolan savcı" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki duruşma salonlarında ikinci kez hakim karşısına çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izledi ve ardından İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar da düşman hukuku olur mu, bu kadar da haksızlık olur mu, bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar kötülüğü nerede biriktirmiş bunlar" dedi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden bir diplomanın 32 yıl sonra parantez içine 'acele' yazılıp Yüksek Seçim Kurulu'na verilebilir… Ne durumda veriliyor? Sadece cumhurbaşkanı adaylığında veriliyor. Yani düşün ki bir başsavcı, üniversiteye baskı yapıyor, 'Haydi acele' diyor. 'YSK dahil birçok kuruma verilebilir' diyor filan. Bir görev vermişler beyefendiye, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacak. Hatırladık ahmak davasını. Süleyman Soylu, 'Yurt dışına gidip bizi şikayet eden ahmak' dedi. O da 'Kazandığımız seçimi iptal ettirenler ahmak' dedi. Yani Süleyman Soylu'ya 'Sensin o' dedi. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na, 'Efendim kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret' diye alıp oradan ceza verdiler. Niye? Siyasi yasak gelsin diye. Bugünkü davayı hepiniz takip ettiniz. Konuşuyor, 'Sen bizim evlatlarımıza yapıyorsun ama senin evlatlarına dahi bu kötülükler yapılmasın diye iktidar olacağız' dedi. Ben dedim 'Bu iyi bir şey, iyi bir şey söyledi başkan'. Efendim savcıyı ve ailesini tehdit etmekmiş. 'Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız, senin evlatlarının dahi bu muamele ile karşı karşıya kalmamasının güvencesi biziz' lafından bugünkü mahkemeyi icat etmişler.

"Ekrem Başkan kayıtlara geçirdi; bir iktidar, güçlüyken bunları yapmaz"

Seri mahkeme açıyor. 8 bin bilirkişi var. Bunların içinde hep aynı adam tesadüfen çıkıyor. Bu aynı adam Ekrem Başkan'ın aleyhinde olmayacak raporlar yazıyor. 'Neden hep bu aynı Satılmış' diyor. Adamın adı Satılmış. Buradan 'bilirkişiye hakaret'. Yahu adama ismini söylemek hakaretse babası neden bu ismi koymuş, anası niye koymuş? Neden Türkiye'de Satılmış diye bir ismi deftere kaydediyorsunuz? Cüzdan veriyorsunuz, ehliyet veriyorsunuz. Üstünde Satılmış yazıyor, adamın ağrına gitmiyor. '8 bin bilirkişiden dön dolaş her dosyamızda aynı Satılmış' dedi diye 'Sen adama satılmış dedin' falan. Bunların hepsi topyekün şöyle bir şey; çok büyük bir korkunun, çok büyük bir endişenin ifadesi. İçeride üzerinde büyük bir mutabakatımız olduğu bir konuyu Ekrem Başkan mahkeme kayıtlarına geçirdi. O da şudur; bir iktidar, güçlüyken bunları yapmaz. Bu, tükenmekte olduklarının, son sayfaya geldiklerinin ispatıdır. Muhaliflerine zulmeden, muhalifini susturan, hapseden, rakibinden korkup onun diplomasını iptal edenler; bunu tükendikleri için, bittikleri için, sona geldikleri için, kaybettikleri için yapıyorlar. Biz bugün bununla ilgili bir duruşmayı daha burada takip ettik.

"Gizlilik bize var ama yandaş kanallara yok"

Ben biliyordum bu işin o gün biteceğini, hani 'ahtapot' diyordu da gerçek ahtapotu gösterdik ya, sonra bir daha denmez oldu. 'Turpun büyüğü' diyorlardı ya, daha artık söylenmez oldu. Çünkü 'turpun büyüğü' dediği gün esas gizli tanığın, Çınar'ın gidip de ifade verdiği ortaya çıktı, anında haberdar edildiği. Güya bir mahkeme, soruşturma, gizlilik var. Gizlilik bize var, avukatlara var ama yandaş kanallara yok. Akıl almaz bir biçimde, inanılmaz bir biçimde saldırmaya devam ediyorlar. Hepiniz biliyorsunuz, cümle alem şahit ki dünün yalanı bugün çürütülüyor ve bugün yeni bir yalan uyduruluyor. Dünün yalanlarını tekrar edebiliyorlar mı arkadaşlar? 560 milyar liralık yolsuzluğu, belediyenin bütün bütçesinin 490 milyar olduğu ortaya çıktıktan beri. Hani bin 200 cep telefonu? Hani kasalardan çıkan paralar? Ne çıktı sonra? Kasadan meğerse bir tek mermi çıkmış. Bir açıklama duydunuz mu? Kardeşim bu kasadan sadece beylik silahının mermisi çıkmış. Dolar görüntüsü? 'E görüntü yoktu, stok video kullandık.' Kasa kadar, stok video kadar şey başına düşmesin de sana bir şey olmasın.

"Milletimize bu kötülüğü şikayet ediyoruz"

Milletimize bu kötülüğü şikayet ediyoruz. Anadolu'da olmayan bir kötülük. Köyümüzde, mahallemizde, beldemizde, ilçemizde, evimizde olmayan bir kötülük. Bu kadar kötülük Konya'nın uçsuz bucaksız tarlalarına ekilse şu kadar çim vermez. Anadolu toprağı bu kadar kötülüğü büyütmez. Benim merak ettiğim bu başsavcı, bugün bazı görevlerini aldığı, yaptıklarını bildiğim, neden alındığını bildiğimiz o başsavcının altındaki savcı ve bunlara bu talimatları verenler, bu siyasi operasyonu yönetenler bu kadar mı iktidara muhtaçsınız? Bu kadar mı iftiraya muhtaçsınız? Bu kadar mı haksızlığa bel bağladınız? Bu kadar mı gerçeğiniz yok? Haydi hodri meydan. Gerçekten bir para kasası gösterin ki içinde rüşvet parası olsun. Bir lira ispatlamadılar. Ne diye çıktılar, nereye vardılar? Onları buraya yollayanlar, 'Bulacaksınız' demişler. Kişi kendinden bilir işi. Gelip de arayanlar da 'Bulacağız' demişler. Kendini Türkiye'nin en iyi hukukçusu sanıyor ya. Kara lekesin sen tarihe, hem mesleğe hem bakanlığa hem memlekete. Kara lekesiniz siz. Ellerinizdeki pisliği, sizleri görevlendirenlerin size emanet ettiği pisliği tertemiz arkadaşlarımıza bulaştıramazsınız, bulaştıramadınız.

"Devleti savcısı bu hale düşmez"

O Ekrem Başkan'ın gömleği gibi bu beyaz gömlek. Kirletemeyeceksiniz. Bu beyaz gömleklerimizi kirletemediniz, kirletemeyeceksiniz. Ekrem Başkan'ın üstünde halen daha 'Beyaz gömleğimi kirletemezsiniz' dediği o gömlek var. Ne oldu bugün? Allah kimseyi bugün o savcılık makamında oturan genç arkadaşın durumuna düşürmesin. Ekrem Başkan anlattı. Sonra sordu, 'Bu mu ya' dedi; 'Bu mu'. Kıpkırmızı olmuş. Ekrem Başkan'dan gözünü kaçıramadı, kaçırdığı ilk anda bilgisayarı açıp onunla çalışmaya başladı. İki sayfalık mütalaanızda en sonunda 'Ekrem Başkan cezalandırılsın' diyorsunuz ya, Ekrem Başkan her şeyi anlattı, döndü baktı. Ben kürsüden daha kısalabilen bir savcı bugün gördüm. Mümkün olsa içinden gidip Çağlayan Adliyesi'ne yeraltından gidecekti. Ne diyeyim ya hu? Onun da bir anası var, babası var, çocuğu var yüzüne bakacak. Bu çocukları bu hale getirmeyin. Oluru var mı, bilmiyorum ama varsa Akın Gürlek gelsin, kendi otursun. Nelerin altına imza attırıyorsunuz, neler yazdırıyorsunuz, neler yaptırıyorsunuz? Sonra karşımıza böyle çıkınca kürsüde kaybolan savcı. Ben devlet fikrine inanan bir adamım. Ben devlet fikrinin sahibi bir insanım. Devlet parasız yatılı sınavıyla 10 yaşından beri devlet okuttu, büyüttü beni. Devletin savcısı bu hale düşmez. Yazıklar olsun. Bu gencecik insanları, o özel mülakatlarla alıp, özel tayin edip, özel görevlendirip, özel siyasi vazifeler verip bu hale düşürenlerle. Ben yargılayanların yargılandığı, yargılananın yargıladığı bugünü unutmam. Kimse unutmasın."

"Parti içi dayanışmayı artıracak her türlü görüşme olumludur"

Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüşmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Parti içi dayanışmayı artıracak her türlü görüşme, olumlu görüşmedir. Ekrem Başkan'ın altını çizdiği de o görüşmeden bir gün sonra da sosyal medyada bir sürü yalanlar üretilmişti. Böyle efendim Ekrem Başkan demiş ki, 'Mitingler zayıf oluyor, siz de katılsanız' falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem Bey'e, 'Mitingler nasıl' diye. 'Muhteşem' dedi, mitinglerden memnuniyetini söyledi. Dedi ki, 'O gece söylenen, o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan Genel Başkanımızın yapması gereken bir şey var. O kurultayı yapan kişi kendisi, çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim. Benden talep etti. Ben o kurultayda şaibe görmedim. Siz gördünüz mü'. Genel Başkan da demiş, 'Olur mu, ben video çektim. Kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini' söyledim. Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü 'Ben burada televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına önceki Genel Başkanımızın böyle eleştirilmesine, işte niye bir şey demiyor diye.'

"Ekrem Başkan'la Kemal Bey'in görüşmesi, zaten olması gereken bir görüşmedir"

Genel Başkan da demiş ki, 'Mahkemeye gitmem dedim. Zaten bir yıl önce de çektim'. Ekrem Bey diyor ki, 'Genel Başkan'ın yönettiği ve talep edip de bana yönettirdiği, benim Divan Başkanı olduğum kurultayda, sonrasında bütün delegelerle bir daha geldik. Bin 170 oyla, delegeler geçerli oyların tümünü vererek bir kez daha irade tazelediler. Halen daha biz bu haldeyken partinin iktidara yakın, müzahir ya da iktidarın lehine kullanılan birtakım kanallarda bu anlamda tartıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Ekrem Başkan'la Kemal Bey'in görüşmesi, zaten olması gereken bir görüşmedir. Ben en son dün Babalar Günü'nde görüştüm. Her fırsatta görüşüyoruz Kemal Bey'le. O isterse, ben istersem burada hiçbir sorun yok. Mesele, birtakım CHP'nin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandıkları aparatların verdiği hasar. Bu hasar olmasın istiyor. Zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil, süreç odaklı ve partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken öyle 3-5 tane soytarıya zaten pabuç bırakmayız."