Özgür Özel\'den Mahruki\'ye Destek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü dağcı, yazar ve AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Nasuh Mahruki'nin attığı tweetler gerekçe gösterilerek tutuklanması, siyasallaşan adaletin geldiği boyutu göstermektedir. Bu tutuklama kararı acilen kaldırılmalıdır" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasuh Mahruki'nin attığı tweetler gerekçe gösterilerek tutuklanması, siyasallaşan adaletin geldiği boyutu göstermektedir. Bu tutuklama kararı acilen kaldırılmalıdır. Ülkemiz, eninde sonunda kimsenin söylediği sözden ya da yazdığı sözcükten tutuklanmadığı bir demokrasiye kavuşacaktır. Mücadelemiz o güzel günler içindir" ifadelerini kullandı.