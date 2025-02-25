Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

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(TBMM)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Bey Bertolt Brecht'in 'Kuruluş Yok Tek Başına ya Hep beraber ya Hiçbirimiz' ifadesinden terör örgütü sloganı çıkarmaya çalışadursun 68 kuşağının Türk siyasetine kazandırdığı komprador burjuvazi kelimesini TÜSİAD'a karşı söylüyor. İnsan merak ediyor TÜSİAD komprador burjuvazinin temsilcisi de bu beşli çete senin kırk haramiler yanı başından ayrılmayan MÜSİAD proletaryanın mı hangi yapının temsilcisi. Tayyip Bey'e şunu öneriyorum; illa 68 kuşağından bir slogan benimseyeceksen lütfen BOP Eş Genel Başkanlığını bırak da 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' demeye çalış bakalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulund . TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında konuşan Özel, şunları söyledi:

"TSK'dan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye ant içen beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada disiplin kurulunun başkanı kara kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanıydı. Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum; o süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum. ve onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetli Komutanı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum, silah arkadaşlarından duyuyorum, günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

"Bu kafa ya kocaya ya ustaya diyen kafa bu kafa"

Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına tepki göstererek. şunları söyledi:

"AK Partili kadın seçmenler en çok çocuklarının aldığı eğitimden rahatsızlar. Yüzde 18 memnuniyet Türkiye'de çocuğumun aldığı eğitimden memnunum diyen. AK Partili kadın seçmende de yüzde 25'i geçmiyor. Şimdi o seçmene sesleniyorum; Milli Eğitim Bakanı her gün heybeden bir şey çıkaran bir gizli ve kirli ajandası olan, okulu temizlemeyen, çocuğa su vermeyen, karnını doyurmayan, okul yemeğine karşı çıkan, kalkacak mülakatı kaldırtmayan Milli Eğitim Bakanı şimdi çıkmış diyor ki 'Zorunlu eğitim çok. Yakında bunun tartışmaya açılacağını tahmin ediyorum.' Sen Milli Eğitim Bakanı olarak bunu söylersen zaten bu en üstten tartışmaya açılır. Peki gelecek konuşmalarda dünyadan detaylar vereceğim ama AK Partili kadın seçmenlere şunu söylüyorum; bu diyor ki senin çocuğun çocuk işçi olsun istiyor. İlkokulu bitirsin çocuk işçi olsun yada kızın çocuk gelin olsun istiyor. İlkokul sonrası ya kocaya ya ustaya diyen kafa bu kafa. ve bu kafanın söylediğini savunan bir tane eğitimci, bilim insanı yok. Ama bu kafanın savunduğunu savunan dünya kadar tarikat var. Biz bunlara geçit vermemek için her türlü mücadeleyi veriyoruz."

"Kendi atadıklarını alkışlattıran adamın kongresi de siyaseti de sonuna kadar şaibelidir"

AK Parti'nin 8'inci olağan kongresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz pazar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8'inci olağan kongresi yapıldı. Tek aday, tek kişi. Kendisinin atadıklarına kendini alkışlattıra alkışlattıra bir kurultay yaptı. O kurultaydan sözde aklınca muhalefete saldırdı, bizi hedef aldı. Bir ülkede iktidar, muhalefete muhalefet etmez. Bir ülkede muhalefet, iktidara muhalefet eder. Eğer iktidar, muhalefete muhalefet etmeye başladıysa psikolojik olarak iktidar el değiştirmiştir. Yani Tayyip bey haklıdır. CHP Türkiye'nin birinci partisidir. Artık AK Parti de geleceğin ana muhalefet partisidir. AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş bin 608 sayın delegesine toplam değeri 6 milyon 750 bin lira olan tanesi 4 bin 200 lira olan saat hediye ettiler. Tayyip Bey orada bile delegeler saatleri takmış, kadranında imzası var, bu yoklukta, yoksullukta kişi başı 4 bin 200 lira 6 milyonluk hediye dağıtmış, CHP'nin kongresinde 'şaibe var' diyor. CHP'nin kongresinden bir 4 bin liralık saati bir kişinin kolundan çıkarıp bir kişiye verdiğinin görüntüsünü bulsanız dünyanın en mutlu insanı olacüksınız. O kadar yalan, o kadar şaibe o kadar iftira olmuyor bir kanıt bulamıyorlar, sadece algı operasyonu yapıyorlar ama gözümüzün önünde bin 608 delegenin koluna beni seçtin, buraya geldin diye 4 bin 200 liralık saat takıyorlar. Mahalleye sandık kurmayan, ilçede çıkan ikinci adayı çağırıp ikna eden, ilde çift adaylı kongreye kavga karıştıran, delegelerini buraya getirip kendi atadıklarını alkışlattıran adamın kongresi de siyaseti de sonuna kadar şaibelidir.

"Siyaseti böyle yapanlarla yol yürümeye devam edeceğiz"

Bir de geçmişte kendinden bir milletvekili gitmiş, bir milletvekilinde ahlak varsa milletvekilliğinden de istifa edecekmiş. Dün biz AK Parti'nin tek adam rejimine itiraz ediyoruz diye seçmenden oy toplamış, AK Parti itirazıyla propaganda yapmış, bu seçim döneminde bu Meclis'e AK Parti'ye itiraz üzerinden taşınmış bir sürü milletvekilini partisine katıyor. İçlerinden bir tanesi bir gün önce 14 saat önce sadece partisinden istifa etti o da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi.

Heyetteydi şimdi AK Parti'ye gitti. O kişi Antalya milletvekilimize gitti, 'tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil, CHP'ye geçmek istiyorum' dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine 'bir partinizin bir grubu var istifanızla grubunuz düşebilir, grubu düşüren olmayın biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz, iki eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz. Üç, o partinin milletvekili oradan istifa etseniz de bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek bu konuyu konuşmak zorundayım' diye şahitlerin huzurunda konuştum. Bu kişi bizden gitti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen kimi milletvekillerinin neler istediklerini ve CHP'nin hangi ilkesel cevabı vererek reddettiğini gerekmedikçe ifade etmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim; CHP'ye katılan her milletvekili partisinden makul süre önce ayrılıp hem de seçmeni kandırmayıp aynı ittifakla aynı yön ve yönelimde CHP'ye gelen partinin ideallerine, partinin hedeflerine uygun hiçbir bir zerre pazarlığın içinde olmamış vatansever kardeşlerimizdir. Hepsinin bir kez daha ellerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Siyaseti böyle yapanlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Öyle yapanlar olmaz olsun, bizden ırakta olsun.

"BOP Eş Genel Başkanlığını bırak da yaşasın tam bağımsız Türkiye demeye çalış bakalım"

Tayyip Bey Bertolt Brecht'in Kuruluş Yok Tek Başına ya Hep beraber ya Hiçbirimiz ifadesinden terör örgütü sloganı çıkarmaya çalışadursun 68 kuşağının Türk siyasetine kazandırdığı komprador burjuvazi kelimesini TÜSİAD'a karşı söylüyor. İnsan merak ediyor TÜSİAD komprador burjuvazinin temsilcisi de bu beşli çete senin kırk haramiler yanı başından ayrılmayan MÜSİAD proletaryanın mı hangi yapının temsilcisi. Tayyip Bey'e şunu öneriyorum; illa 68 kuşağından bir slogan benimseyeceksen lütfen BOP Eş Genel Başkanlığını bırak da yaşasın tam bağımsız Türkiye demeye çalış bakalım."

"AK Parti grubunda FETÖ terör örgütü mensubu olmayan bir kişi yoktur"

Özgür Özel, kayyum atamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Ayın kayyumu Kars Kağızman Belediyesi'ne atandı. 11 ayda 11 kayyumdu. 12'nci ay gelmeden Kağızman'a kayyum atadılar. İlk gün ilk atanan kayyuma ne tepki verdiysek Kars Kağızman'da da aynı tepkiyi veriyoruz. Seçilmişler ancak yargı kararıyla görevden uzaklaştırılabilirler. Bu durumda da yerlerine o beldenin, ilçenin, ilin seçtiği belediye meclis üyeleri kendi içinden birini seçer. Buraya kaymakam atamak, vali atamak asla kabul edilemez. Kayyum deyince Ahmet Özer'in iddianamesi nihayet 115'inci gün çıktı. 118 gündür Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer içeride. 83 sayfa iddianame var. 25 sayfasının 25'inde terör örgütünü anlatıyor. Bir terör örgütüne üyelik iddia edilecekse terör örgütünün ne olduğu 25 sayfa izaha muhtaç olur mu? Biz başka terör örgütü diyemiyor oradan video mesaj bekleniyor. Bir partinin adını söylüyorlardı geçmişte haksızca o partiyle de bir süreç yürütülüyor. Öyle olunca bambaşka bir yapıdan geçmişte ilanlarla duyurularla toplanan bir konferanstan onun başkanının Meclis'te milletvekili olduğu daha geçtiğimiz yıl temiz kağıdı verdikleri başkanının yapısından terör örgütü icat edip Ahmet Özer'e 115 gün boyunca evden bulduğu bir kanıt yok, ortaya koyabildiği hiçbir şey yok... Bakın Selçuk Mızraklı'yla, yazar Bejan Matur'la, HDP'li önceki dönem milletvekilleriyle yaptığı telefon görüşmelerini bu kişilerin HDK terör örgütüne mensubiyetleri üzerinden Ahmet Özer'in terör örgütü mensubiyetini ispatlıyor. Bunun üzerinden de kayyum atamasını kendince meşrulaştırıyor. Eğer Ahmet Özer'e bu gerekçelerle terör örgütü üyeliği yapışıyorsa vallahi de billahi de yeminle de itibarı olanla da her yerde yüzleşirim AK Parti grubunda FETÖ terör örgütü mensubu olmayan bir kişi yoktur.

" Remzi Kartal'la yemek yiyen Hüseyin Yayman'ı dün evveli gün Recep Tayyip Erdoğan MKYK'sına aldı"

10 yıl önce örgütü mensubuyla telefonda görüşme suçu. İçlerinde birlikte maklube kaşıklamayan var mı? İçlerinde Türkçe olimpiyatlarına gitmeyen var mı? Okullarının açılışına gitmeyen var mı? Bankasına para yatırmayan var mı? Hiç yoksa bayramlaşmayan selamlaşmayan telefonlaşmayan var mı? Bütün Ak Partilileri bakın öyle bir işe kalkışıyor ki bu Akın Gürlek ve onun yanındaki can annesi bir siyasi partide siyasetçi, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yarın bu emsal bütün Ak Parti üyelerini birisi tutar FETÖ terör örgütü üyeliğinden hapse tıkar. Biz yapmayız. CHP yapmaz. Biz değiliz ama birileri gelir eğer birileri eline geçirirse herkese bu imkanı veren bir tuzak kuruyorlar bütün Türkiye'ye. Onun için Akın Gürlek'e de Recep Tayyip Erdoğan'a da aklınızı başınıza alın, mücadele edecekseniz çıkın karşımıza mertçe mücadele edin diyoruz. Bunun yanında Ahmet Özer'i Remzi Kartal ile görüşmekle suçluyorlar ve bunu da iddianameye koymuşlar kanıt sayıyorlar. Bu Remzi Kartal'la telefonda görüşme değil herhalde yemek daveti için dumanla haberleşmiş yada güvercin uçurmuşlardır, bu Remzi Kartal'la Ahmet Özer'in telefonla görüştüğü Remzi Kartal'la yemek yiyen Hüseyin Yayman'ı dün evveli gün Recep Tayyip Erdoğan MKYK'sına aldı. ve Hüseyin Yayman'a bu Meclis'te sorulduğunda kendini şöyle savundu; o görüşmeyi yaptığımda siyasetçi değildim akademisyendim ben dedi. Hüseyin Bey Ahmet Özer o görüşmeyi yaptığında siyasetçi değildi akademisyendi hem de bu konuda yazan çizen çatışmalı süreçleri araştıran ve Türk Kürt kardeşliğini barışı savunan terörü lanetleyen bir akademisyendi."

(SON)